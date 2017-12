Real Madrid s-a impus în turneul de la Constanţa

REAL A CÂŞTIGAT “EL CLASICO”. A doua zi a turneului “Talent Cup” a prilejuit, miercuri seară, întâlnirea celor mai mari echipe din Spania, Real Madrid şi FC Barcelona, “El Clasico” la nivel de juniori disputându-se, în premieră, la Constanţa. Mult mai bine organizaţi şi mai valoroşi, madrilenii au controlat în permanenţă jocul, însă au avut nevoie de un autogol pentru a sparge gheaţa, după o primă repriză încheiată la egalitate. În min. 63, Prieto a încercat să degajeze mingea din propriul careu, după un corner, dar a trimis spectaculos în plasă, sub transversală, spre uimirea coechipierilor. Tot o greşeală a apărării catalane a stat la originea celui de-a doilea gol al Realului, din min. 74, reuşit de Bautista, cel mai bun de pe teren şi principalul candidat la titlul de jucătorul turneului. Elevii lui Sergi au reacţionat rapid, reducând din diferenţă, în min. 76, după lobul superb a lui Sylla, şi au căutat egalarea pe final. Norocul a ţinut însă cu madrilenii, care au pus capăt disputei în stil de mare campioană, cu un gol magnific marcat de Minguez, în min. 80, cu un lob de la 40 m în stilul lui Hagi. „Ştiu golul marcat de Hagi de la mijlocul terenului pe vremea când juca la Real Madrid şi chiar m-am gândit la acesta după ce am marcat. Pentru noi, un meci cu Barcelona rămâne un derby şi la nivel de juniori şi trebuie câştigat”, a spus Minguez. „Ne-am fi dorit să câştigăm, mai ales că am jucat împotriva marii rivale, dar obiectivul nostru este să creştem jucători de valoare pentru prima echipă”, a spus fosta mare glorie a Barcelonei, Guillermo Amor, actualul director tehnic al juniorilor catalani.

Au evoluat - Real Madrid (antrenori Tristan David Celador Rodriguez şi Victor Manuel Torres Mestre): Peinador - Velasco, Taritolay, Jimenez, Alonso - Herranz Gomez, Raya, Manzanares - Bautista, Raul Gomez, Cabezali. Au mai jucat: Rios, Alvarez, Moreno, Eguileor, Plaza, Larena, Minguez; CF Barcelona (antrenori: Sergi Barjuan Esclusa şi Marc Guitart Trench): Gutierrez - Riva, Ventura, Herrero, Prieto - Ebongue, Gallardo, Guasch - Fontanella, De Groot, Gonzalez. Au mai jucat: Cruyff, Gil, Merono, Mendes, Sylla, Rodriguez, Castellanos. Au arbitrat: Dragoş Teodor - Aurel Oniţă şi Sebastian Stoianof. Rezervă: Claudiu Marc (toţi din Constanţa). Real Madrid s-a impus şi la loviturile de departajare, cu 5-3. De la punctul cu var au înscris Alonso, Raya, Minguez, Alvarez, Larena, respectiv Rodriguez, Ventura, Cruyff. A ratat: Herrero.

Ieri, în penultima partidă a turneului: Real Madrid - Galatasaray Istanbul 2-0 (Ozer 40-autogol, Raya 47). La loviturile de la 11m s-a impus tot Real, cu 4-2. În urma acestei victorii, Real Madrid şi-a asigurat primul loc la prima ediţie a “Talent Cup“, indiferent de rezultatul din ultimul meci al turneului, Academia “Gheorghe Hagi“ - Galatasaray Istanbul, care s-a disputat, aseară, după închiderea ediţiei.