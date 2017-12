„Realitatea gumelniţeană era cu mult mai elaborată decît ceea ce credeam noi”

Reporter : Vă aflaţi, în prezent, la cea de-a 22-a campanie de cercetare a aşezării neo-eneolitice. Vă mai aduceţi aminte de perioada de început a cercetării?

Dragomir Nicolae Popovici : În 1985, colectivul de atunci al şantierului, D. Galbenu, Puiu Haşotti şi cu mine, a decis să reia cercetările de la Hîrşova, care fuseseră începute de către D. Galbenu şi întrerupte în 1977, cu scopul de a obţine noi date referitoare la evoluţia comunităţilor umane din această zonă. Tell-ul de aici, unul dintre cele mai mari din această parte a Europei, era susceptibil să ofere date foarte importante în acest sens. Dar, ajunşi pe şantier, am constatat că suprafaţa pe care fuseseră făcute vechile cercetări şi unde intenţionam şi noi să continuăm, era în întregime acoperită de munţi de gunoaie! 11 camioane de gunoi am evacuat de acolo! Este lesne de înţeles că, în asemenea condiţii, în acea primă campanie, nu am apucat să facem prea multe. Îmi aduc aminte că eram deprimaţi şi în condiţiile în care banii erau foarte puţini, ne întrebam dacă decizia noastră a fost una înţeleaptă. Au urmat cîteva campanii cu bani foarte, foarte puţini… Cam acesta a fost începutul. Gunoaiele nu mai există, dar banii… tot foarte puţini au rămas.

Rep.: În urmă cu 14 ani, aţi demarat un program de colaborare cu arheologii francezi. Ce rezultate aţi obţinut?

D. N. P. : În 1993, au sosit primii colegi francezi pe şantier, la Hîrşova, în urma unui acord de colaborare semnat de guvernele dintre cele două ţări. Îmi aduc aminte, cu destul de multe detalii, de acele zile şi pot să spun că nu a fost uşor nici pentru noi şi sînt convins că nici pentru ei. Vă aduceţi aminte cum se trăia atunci în România? Vă puteţi închipui ce însemna asta la Hîrşova? Cu extrem de multă tenacitate şi, mai ales, cu enorm de multă prietenie, am reuşit să trecem cu toţii peste greutăţile inerente. Sînt convins că acesta este primul şi cel mai important rezultat. Apoi, aş dori să subliniez alte cîteva aspecte care evidenţiază acest program de colaborare. Nu a fost o colaborare de tipul: săpăm, publicăm şi apoi…fiecare pe drumul lui. În primul rînd, menţionez faptul că împreună ne-am propus să contribuim la formarea profesională a acelor tineri care doreau să practice arheologia în domeniul preistoriei, la nivelul la care se lucrează acum în Europa. Dintre sutele de studenţi care au lucrat la Hîrşova, de-a lungul anilor, peste 20 lucrează acum în muzee, universităţi sau centre de cercetare. Şi nu este puţin lucru. Întristător este faptul că alte cîteva zeci de tineri de foarte bună calitate nu au putut să-şi valorifice eforturile, pasiunea şi pregătirea lucrînd în domeniul arheologiei. Iar acum este, practic, imposibil. Un absolvent este plătit cu salariul minim pe economie! Aidoma unui muncitor necalificat! Dar, revenind la subiect, o altă dimensiune a acestui program a constat în faptul că ne-am propus şi am şi reuşit, prin intermediul unui generos program de burse acordate de către statul francez, formarea unor tineri în domenii precum arheozoologia, antracologia, palinologia, carpologia, sedimentologia-micromorfologia, ceea ce a condus, în cele din urmă, la crearea singurei (încă, din nefericire) structuri de cercetare de acest gen din ţara noastră, respectiv Centrul Naţional de Cercetări Pluridisciplinare, în cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României.

Rep.: Care au fost cele mai importante descoperiri realizate pe şantierul arheologic al aşezării Hîrşova?

D. N. P. : Gîndindu-mă la timpul care s-a scurs, la tot ceea ce s-a întîmplat aici, este greu de precizat care a fost descoperirea cea mai importantă. Dintr-un anumit punct de vedere, poate că este chiar tell-ul. Noua concepţie de săpătură, metodele şi tehnicile utilizate aici, demersul pluridisciplinar ne-au demonstrat existenţa unui monument extrem de complex, care ne-a condus spre schimbarea profundă a celor mai multe lucruri pe care credeam că le ştim despre comunităţile gumelniţene din zonă. Acum, ştim că realitatea era cu mult mai elaborată. Aceasta este, poate, cea mai importantă descoperire.

Rep. : Colectivul de cercetare de la Hîrşova este unul neobişnuit de mare. Cum se explică acest lucru?

D. N. P. : Depinde din ce unghi priviţi lucrurile. Dacă vom considera că trebuie să privim arheologia drept un fel de căutare de comori, atunci, desigur că prezenţa unui număr mai mare de cercetători poate fi considerată drept… exagerată. Pe de altă parte, există şi în ţara noastră colective de cercetare unde numărul specialiştilor este cu mult mai mare decît cel de la Hîrşova. Situaţia este considerată firească de către toată lumea şi nu este subiect de mirare. Ceea ce individualizează, în schimb, acest şantier nu este numărul de zece specialişti, ci mai ales diversitatea acestor specializări prezente aici. Şi, în fapt, această situaţie evidenţiază tocmai concepţia ce dirijează cercetarea. Pluridisciplinaritatea este una din caracteristicile cercetării contemporane, nu numai în arheologie. Dacă ne propunem să descoperim vase şi, eventual, cîteva unelte sau obiecte de podoabă… un singur arheolog este suficient. Dacă ne propunem să studiem şi, implicit, să înţelegem evoluţia societăţi omeneşti în acele îndepărtate timpuri… totul se schimbă şi, evident, o abordare pluridisciplinară este absolut necesară. Rezultatele sînt, adeseori, spectaculoase, iar ele nu sînt numai de interes ştiinţific. Astfel, patrimoniul arheologic mai bine cunoscut este apreciat şi, deci, introdus în circuitele turistice. Iată, deci, cel puţin una din consecinţele ce sugereză soluţii aflate la îndemîna noastră, ca să nu mai vorbim de beneficiile din planul educaţiei, peste care, nedrept, trecem grăbiţi în ziua de azi. În calitate şi de cadru didactic, vă asigur că un profesor în minus înseamnă, în mod cert, zece poliţişti în plus. (Va urma)