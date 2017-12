Reality show-urile violente şi sexuale, amendate cu pînă la 50.000 de lei

Televiziunile trebuie să difuzeze, începînd cu 1 iunie, reality show-urile care prezintă scene de violenţă fizică, psihică sau de limbaj şi scene cu conotaţie sexuală ori limbaj obscen numai în intervalul orar 23.00 - 6.00. În caz contrar, riscă amenzi de pînă la 50.000 de lei de la Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA). Ieri, s-a votat modificarea Codului de reglementare a conţinutului audiovizual, adoptînd o decizie prin care reality show-urile şi producţiile care folosesc mijloacele reality show-ului şi prezintă în mod repetat scene de violenţă fizică, psihică sau de limbaj, scene de sex sau cu conotaţie sexuală, limbaj obscen, persoane în ipostaze degradante şi consumul de droguri să fie difuzate doar între orele 23.00 şi 6.00. Tot în intervalul 23.00 - 6.00 pot fi difuzate filmele horror, erotice şi cele cu o violenţă extremă, competiţiile full-contact şi emisiunile audiovizuale sponsorizate de producătorii de băuturi spirtoase. Necesitatea mutării reality show-urilor după ora 23.00 a fost susţinută în mai multe rînduri de Narcisa Iorga, membru al CNA, şi Răsvan Popescu, preşedintele Consiliului. „Am stabilit un set de criterii mai drastice, care să ne permită să abordăm aşa numitele reality show-uri care nici măcar nu sînt nişte reality show-uri. Sînt mai degrabă nişte făcături pe care vom încerca fie să le curăţăm de tot ce înseamnă violenţă, agresivitate, violenţă de limbaj sau fizică, fie, dacă radiodifuzorii nu renunţă la aceste aspecte, trebuie să le mute după ora 23.00, în aşa fel încît să ne asigurăm că nu au acces la ele copiii”, a declarat, ieri, Răsvan Popescu, adăugînd “deja s-au dat nişte amenzi substanţiale, de 10.000 şi 20.000 de lei, pentru asemenea emisiuni şi se poate merge pînă la 50.000 de lei. Noi sîntem hotărîţi să apăsăm această pedală pînă cînd posturile vor înţelege că nu pot difuza asemenea emisiuni la o oră la care copiii au aces la televizor şi mă refer la emisiuni în care violenţa apare ca o soluţie în relaţiile între soţi, iubiţi şi unde orice conflict se tranşează printr-o formă de violenţă”, a mai spus preşedintele CNA. Decizia de modificare a Codului audiovizual, va fi transmisă spre publicare în Monitorul Oficial şi va intra în vigoare la 1 iunie. Şi Narcisa Iorga spune că această decizie a CNA este o formă de protecţie a minorilor. “De fapt, aceste reality show-uri sînt nişte păcăleli. Pe de o parte, radiodifuzorii ne spun că sînt reality show-uri, pe de altă parte, radiodifuzorii spun că există nişte contracte cu actori amatori, că de fapt sînt nişte scenarii”, a declarat Narcisa Iorga, adăugînd că membrii CNA au discutat cu reprezentanţii televiziunilor pentru a renunţa la acest gen de emisiuni, care de multe ori sînt difuzate în prime time. “Noi am avut şi discuţii cu radiodifuzorii înainte de a aplica amenzile, în încercarea de a stabili de comun acord să se renunţe la acest gen de emisiuni. Din păcate, fără rezultat. Ne-am păcălit în continuare unii pe alţii, noi spunîndu-le că trebuie mutate după ora 23.00, ei venind cu argumentul că sînt ficţiuni\", a mai spus Narcisa Iorga. Printre membrii CNA care au aprobat Decizia de modificare a Codului audiovizual, însă au precizat că mutarea reality show-urilor după ora 23.00 nu va rezolva neapărat problemele, se numără şi Gelu Trandafir, care a făcut trimitere la art. 16, alin. 3, litera c din Cod, potrivit căruia “criteriile generale de care titularii de licenţă audiovizuală vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale sînt următoarele: c) modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenţă, tipul de plan utilizat, realismul reprezentării, rolul coloanei sonore în a genera frică ori angoasă”.

Decizia de modificare a Codului audiovizual în privinţa producţiilor de tipul reality show a fost luată după ce, pe 14 aprilie, membrii CNA s-au întîlnit cu reprezentanţii televiziunilor centrale pentru a discuta proiectul de modificare a Codului audiovizual prin care reality show-urile şi producţiile care folosesc mijloacele reality show-ului şi prezintă în mod repetat scene de violenţă fizică, psihică sau de limbaj sau scene cu conotaţie sexuală sau limbaj obscen să fie difuzate doar între orele 23.00 şi 6.00. Emisiunile vizate atunci au fost: „Trădaţi în dragoste” (Prima TV), “Test de fidelitate” (Antena 1), “Consilier de urgenţă” (Naţional TV), “Fata lui tata” (Kanal D), şi “Inelul cu diamant” (Euforia TV).