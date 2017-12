Realizări în condiţii de criză

Primăria comunei Ciocârlia a reuşit în anul 2010 să demareze mai multe programe, susţinerea financiară venind fie din bugetul local, fie din alocaţiile financiare de la Consiliul Judeţean Constanţa (CJC). „A fost un an dificil, în care totuşi am reuşit să facem câte ceva pentru această comunitate. Am continuat o serie de programe demarate în anii anteriori, şi mă refer aici la asfaltarea şi pietruirea străzilor. Cele mai importante programe pe care le-am făcut în acest sens sunt sunt cele demarate de CJC, privind împăduririle. Am pus la dispoziţia CJC o suprafaţă de 40 de hectare unde au fost plantaţi deja puieţii de salcâm. Am reuşit, de asemenea, să creăm şi o perdea forestieră în jurul păşunii comunale. Un alt program excelent demarat de CJC la care am participat şi care s-a realizat parţial se referă la reînfiinţarea livezilor lângă unităţile şcolare şi de cult. Am plantat în Ciocârlia, împreună cu elevii de la şcoliile din comună, peste 400 de pomi fructiferi”, a declarat primarul comunei Ciocârlia, Traian Dragomir. El a precizat că speră ca, în 2011, să poată, împreună cu CJC, să finalizeze şi alte programe benefice pentru comunitate.