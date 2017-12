Reamenajare a Turnului Eiffel: proiect amplu de modernizare

Turnul Eiffel, ca și alte monumente pariziene, a suferit în 2016 "șocul atentatelor". Numărul de vizitatori a scăzut la 5,8 milioane (-14%), față de 6,9 milioane în 2015. De la începutul lui 2017, "suntem din nou în creștere, cu +12%. Revenirea este progresivă, dar reală", a spus Anne Yannic. Zid exterior de sticlă, grădini amenajate și un spațiu de primire regândit. Turnul Eiffel, simbolul capitalei franceze și monumentul cu plată cel mai vizitat din lume, care va împlini în curând 130 de ani, va fi reamenajat printr-un amplu proiect de modernizare, relatează AFP. Este vorba despre "construirea Turnului Eiffel de mâine", a declarat Anne Yannic, directoare generală a Societății de exploatare a Turnului Eiffel (SETE), care a prezentat AFP proiectul de modernizare în valoare de 300 de milioane de euro pe o perioadă de 15 ani care urmează să fie supus la vot în septembrie în Consiliul din Paris. Turnul Eiffel primește în prezent șase milioane de vizitatori anual. Prima preocupare este legată de securitate, în contextul în care Franța a fost afectată în 2015 și 2016 de o serie de atentate jihadiste care s-au soldat cu 238 de morți, în mare parte la Paris. În prezent, locul este securizat de bariere și sosirea la turn, monument istoric înscris în patrimoniul mondial al UNESCO, "nu este ceva frumos". Ziduri de sticlă antiglonț înalte de trei metri vor fi ridicate pe două părți ale turnului, într-un mod care să conserve perspectiva. Această incintă de sticlă va fi creată de arhitectul austriac Dietmar Feichtinger.

Pe celelalte două laturi, în care vor fi intrările și ieșirile, va fi ridicat un grilaj. Ca și în prezent, vor avea loc controale cu portale de securitate și scanere, dar și prin verificarea genților și palpare. Accesul pe platforma de primire va fi în continuare liber și gratuit.

Lucrările la noul proiect, în valoare de 20 de milioane de euro, vor începe în octombrie 2017 și ar urma să fie finalizate în 2018. În prezent limitat la spațiul deschis de primire a vizitatorilor, situl va fi extins. Noua incintă, de cinci hectare, va îngloba grădini, care vor fi realizate de agenția elvețiană Vogt Landscape, pentru "a oferi un spațiu de promenadă și a regăsi spiritul grădinilor concepute de Jean-Charles Alphand", părintele spațiilor verzi din Paris în secolul al XIX-lea. Calitatea întâmpinării vizitatorilor și timpul de așteptare constituie "axe de ameliorare majore". "Vizitatorii sunt satisfăcuți de vizită, dar susțin că stau prea mult la coadă", uneori până la două ore și jumătate. Biletele pentru vizitarea turnului vor putea fi cumpărate online, pentru diferite intervale orare. Procentul biletelor disponibile online, care reprezintă în prezent între 15 și 17% din total, va fi de 50% în vara lui 2018 și de 80% la jumătatea anului 2019. Noi spații de primire îi va găzdui pe vizitatori până în 2024. Acestea ar putea fi două clădiri semi-îngropate între piloni, dar nu s-a stabilit încă o variantă definitivă, notează AFP.

Și prețurile ar urma să crească. "Creșterea va fi semnificativă, dar nu la nivelul marilor situri internaționale", precum The Shard de la Londra (cea mai înaltă clădire din Europa), pentru care prețul de intrare este de 30 de euro pentru un adult, sau Empire State Building din New York, cu prețuri minime de 32 de euro. În prezent, prețul biletului este de maxim 17 euro. 80% dintre vizitatori provin din străinătate și sunt "obișnuiți să plătească mai mult decât în altă parte". Veniturile din vânzarea biletelor sunt de 60 de milioane de euro pe an.

Turnul, care este revopsit la fiecare șapte ani, va trece din nou prin acest proces în 2018-2019, urmând să se utilizeze o culoare maro în trei tonuri, mai închisă la bază și mai deschisă spre vârf, "pentru a menține perspectiva". Aproximativ 15% din suprafață va fi curățată, întrucât există plumb în straturile mai vechi. De asemenea, instalația de iluminare "sclipitoare" de seară, care funcționează timp de cinci minute la fiecare oră, va fi refăcută de la zero.