Reapare FC Farul Constanţa?

07:52:44 / 25 Iulie 2018

Mincinosule

Ciprian! Am crezut la inceput in povestea ta, doamne ma gandeam ce frumos poate fi, echipa, finantare, Marica, dar incep sa cred dupa ce vad in presa, in comentarii, fotografii cu tine si javrele politice, cand am auzit de cafelele baute de tine si Fratila, vizitele lui Grigoras si Pitu pe terasa ta(a lui nea Viorel de fapt) ca bine bre tu ai fost fotbalist, ai mana doar de luat, ne prostesti crezi? Daca nea Viorel iti lasa totul ca singurul mostenitor el neavand copii e o nepoata de frate, care dupa cate un divort mai pierde 1-2 mil, tu si bauturile care le consuma Pitu si nu plateste plangi, cand vrei sa faci Acs Farul Constanta cu betivi ca:Pitu, Grigoras, Siscu 3 betivi care acum vreo luna se barfeau reciproc, can ai furat grupe de copii cum a procedat si Hagi, ce sa te mai sustinem omule.