„Rebecca“ - Zâmbetul unui copil va fi redat datorită dumneavoastră!

SMS de 2 Euro la 8832 cu textul “Rebecca” Zambetul unui copil va fi redat datorită dumneavoastră! Un simplu SMS îi poate salva viața!

Asociația Salveaza o inimă a început o nouă campania de strângere de fonduri de data aceasta pentru micuța Toma Rebecca, aceasta fiind diagnosticată cu scolioză toraco-lombară severă. Micuța Toma Rebecca de numai 12 ani a fost diagnosticată, în urma unor

consultații cu scolioză gravă; doctorii recomandându-i mai multe ședințe de terapie și utilizarea unui corset tip Milwaukee. După o mai lungă perioadă de tratament, rezultatele nu au fost cele asteptate de către familie. În urma unor investigații amănunțite la o clinică din Munchen (Poliklinik Klinikumrechts der Isar), doctorul Heiko Koller a diagnosticat-o

cu scolioză toraco lombară severă. Costurile estimative ale operației și recuperării sunt de 46.500 de euro, bani care sunt imposibil de strâns doar de către familie.

CUM O PUTEM AJUTA PE REBECCA?

Cine vrea să îi ofere Rebeccăi o mâna de ajutor, poate trimite SMS de 2 Euro la 8832, cu textul “Rebecca”. Fiecare mesaj trimis inseamna o şansa in plus pentru sanatatea şi viitorul fetiţei. De asemenea, donaţiile pot fi facute şi online, pe https://salveazaoinima.eu/clk/675321/464688392/15884506/0a8474a372a8306de4ea6fccbbfc08e3, prin transfer bancar, in conturile Asociaţiei “Salveaza o inima”:

RO05BTRL00701205W82870XX (cont in lei)

RO28BTRLEUR CRT00W8287001 (cont in Euro)

RO68BTRLUSDCRT00W8287001 (cont in dolari)

Asociatia “Salveaza o inima”, infiintata pe data de 17 decembrie 2012, a reusit sa salveze, pâna in prezent, peste 250 de copii cu malformatii grave. La campaniile umanitare organizate de Asociatie, s-au alaturat peste 60.000 de persoane si companii românesti si internationale.