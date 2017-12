Recalcularea pensiilor atacată, din nou, de pensionarii militari

617 pensionari din armată au depus, ieri, la Curtea de Apel Bucureşti, o acţiune de suspendare a OUG privind pensiile din sistemul de apărare, termenul fixat de instanţă fiind 23 martie. Cabinetul de avocat Gheorghe Piperea a precizat într-un comunicat că a solicitat, prin acţiune, „constatarea intervenirii suspendării de drept în tot a OUG nr. 1/2011 sau în parte, numai în privinţa Anexei 3, în temeiul art. 14 alin. (5) din Legea nr. 554/2004. Conform acestui text legal, emiterea unui nou act administrativ cu acelaşi conţinut ca cel suspendat de instanţă va determina suspendarea de drept acelui de-al doilea“. Piperea precizează că a cerut, în subsidiar, suspendarea în tot Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, până la pronunţarea instanţei de fond asupra acţiunii în constatarea nulităţii aceleiaşi OUG 1/2011. De asemenea, în al doilea subsidiar a fost solicitată suspendarea în parte a OUG nr. 1/2011 - a Anexei 3, care prevede Metodologia de calcul privind revizuirea pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. „În această acţiune susţinem că OUG. nr. 1/2011 este o Hotărâre de Guvern mascată, edictarea ei sub titulatura de Ordonanţă de Urgenţă reprezentând un abuz de putere din partea Guvernului României, deoarece acest act are toate caracterele unui act administrativ normative“, se arată în comunicat. Guvernul a aprobat, la finalul lunii ianuarie, o Ordonanţă de Urgenţă care reglementează metodologia de recalculare a pensiilor militare, care stabileşte că procesul de recalculare a pensiilor calculate pe baza salariului mediu brut pe economie, nu pe baza veniturilor individuale, va fi prelungit până la sfârşitul acestui an şi că instituţiile din sistemul de apărare vor fi cele obligate ca, până cel târziu la 31 octombrie 2011, să identifice şi transmită către casele de pensii adeverinţele privind veniturile obţinute de militari.