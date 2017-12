Recapitalizare a băncilor

BNR cere majorări de capital în cazul a 12 bănci din România, în valoare totală de aproximativ 4,15 miliarde lei, în urma testelor de stres aplicate la solicitarea Fondului Monetar Internaţional (FMI). Băncile trebuie să aducă necesarul suplimentar de capital în două tranşe, prima pînă la 30 septembrie 2009, iar a doua, pînă la 31 martie 2010. \"Iniţial, stabilisem ca întreaga sumă necesară recapitalizărilor să fie adusă pînă la finalul lunii septembrie, însă, după întîlnirea de la Bruxelles, am hotărît să le cerem băncilor pînă la 30 septembrie suma aferentă lui 2009, iar pînă la 31 martie, suma care reiese din aplicarea testelor de stres pentru 2010\", a explicat şeful delegaţiei FMI în România, Jeffrey Franks. Astfel, băncile trebuie să aducă, în următoarele luni, capital suplimentar, astfel încît să rămînă la o rată a solvabilităţii de peste 10%, nivel stabilit în mod prudenţial de către banca centrală, în condiţiile în care nivelul minim reglementat este de 8%. În cadrul testelor de stres, BNR a luat în calcul două scenarii care arată felul în care ar evolua băncile în cazul înrăutăţirii condiţiilor din piaţă, pe baza cîtorva indicatori principali precum creşterea economică, cursul de schimb, inflaţia, dobînda internă, respectiv la lei şi dobînda externă, respectiv pentru valută. Testele evaluează necesarul de capital suplimentar raportat la indicatorii de la finalul lui 2008, însă de la începutul acestui an şi pînă în prezent, o serie de bănci şi-au majorat deja capitalul, inclusiv prin încorporarea profiturilor obţinute anul trecut. Pentru recapitalizările solicitate băncilor, BNR ia în calcul un scenariu de bază care aplică prognoze de scădere a economiei cu 4% în 2009 şi un curs mediu de aproximativ 4,4 lei/euro în acest an.

Al doilea scenariu, care nu este însă aplicat pentru cerinţele de capital, evaluează calitatea portofoliilor de credite ale băncilor şi a fondurilor proprii în condiţiile scăderii economiei cu 7% în 2009 şi deprecierii cursului cu aproximativ 30% în acest an, respectiv pînă la o rată medie de aproximativ 4,8 lei/euro. În 2008, cursul mediu a fost de 3,6827 lei/euro, iar calculat pe primele 4 luni ale acestui an, acesta se plasează la 4,2485 lei/euro. În condiţiile scenariului de bază, pînă la finalul lui 2010 şi fără recapitalizările pe care băncile s-au angajat să le facă, adecvarea capitalului pe întregul sistem bancar ar scădea la aproximativ 9,7%, în timp ce pe scenariul negativ scăderea ar fi mai amplă, pînă la aproximativ 8%, de la aproximativ 12,3% la sfîrşitul anului trecut. De asemenea, potrivit celui de-al doilea scenariu, suma necesară pentru a menţine solvabilitatea băncilor peste 10% în 2009 şi în 2010 ar fi de 6,7 miliarde lei, cu 63% mai mare decît în cazul scenariului de bază. Cele nouă bănci-mamă şi reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României (BNR) se vor întîlni din nou peste şase luni să rediscute termenii asupra cărora au căzut de acord la Bruxelles. Principalele grupuri bancare străine prezente în România, ai căror reprezentanţi s-au întîlnit cu oficiali ai FMI şi ai BNR sînt: Erste Bank, Raiffeisen International, Eurobank EFG, National Bank of Greece, Unicredit, Societe Generale, Alpha Bank, Volksbank şi Piraeus Bank.