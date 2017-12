Recensământ pentru câinii cu stăpân

PROGRAM Cu toate că administraţia locală de la Cernavodă a dat mereu importanţă problemei câinilor cu şi fără stăpân, care s-au înmulţit excesiv, situaţia nu a fost încă rezolvată. Drept urmare, pe adresa primăriei au sosit sute de reclamaţii venite din partea populaţiei cu privire la câinii agresivi. Statistica persoanelor muşcate de câini l-a determinat pe primarul oraşului Cernavodă, Gheorghe Hânsă, să se implice, alături de asociaţia din Italia „Save the Dogs and Other Animals”, în rezolvarea acestei probleme. În această idee, conducerea administraţiei locale din Cernavodă a elaborat, în urmă cu câţiva ani, un program de sterilizare, vaccinare şi microcipare pentru câinii cu şi fără stăpân. În cadrul acestei campanii au fost capturaţi, sterilizaţi, deparazitaţi, vaccinaţi şi înregistraţi peste 6.000 de câini. Potrivit primăriei, câinii bolnavi incurabil au fost eutanasiaţi de către personal specializat al Asociaţiei „Save the Dogs“. „În 2002, pe raza oraşului Cernavodă aveam aproape 5.000 de câini fără stăpân. Însă, după o campanie susţinută cu asociaţia „Save the Dogs“, au mai rămas pe străzi în jur de 250 de maidanezi, plus alţi 450 care sunt adăpostiţi în cele două centre ale asociaţiei”, a spus Hânsă.

POPULAŢIA, FURNIZOR DE MAIDANEZI Incidentul nefericit de săptămâna trecută, când un copil a fost sfâşiat de câini, a readus în prim-plan problema câinilor fără stăpân. Edilul din Cernavodă spune că strângerea maidanezilor este o luptă cu morile de vânt, pentru că problema pleacă de la populaţie. „Toată lumea îşi doreşte să ne ocupăm de câinii fără stăpân, ceea ce şi încercăm să facem. Numai că adevărata problemă o reprezintă patrupedele din gospodăriile oamenilor, deoarece puii acestora ajung de cele mai multe ori pe stradă, pentru că sunt aruncaţi de stăpâni. Şi, astfel, se înmulţeşte populaţia canină din oraş. Degeaba îi sterilizăm noi pe cei din stradă dacă apar alţii de la case”, a afirmat Hânsă, care face apel la populaţie să coopereze. „Nu vom putea reduce numărul câinilor comunitari dacă nu sterilizăm toţi câinii”, a spus primarul. El a adăugat că primăria a început de ieri o amplă campanie de recenzare a câinilor aflaţi în proprietatea populaţiei. „Toţi locuitorii trebuie să declare numărul câinilor care sunt în proprietatea lor, altfel vor fi amendaţi. Trebuie să ştim câţi câini avem în Cernavodă, cu pedigree sau fără. Cert este că în Cernavodă nu mai trebuie să existe câine pe stradă, iar cine adoptă un astfel de animal trebuie să răspundă pentru el şi nu să-l lase pe stradă, altfel va plăti”, a spus Hânsă. În plus, primarul a adăugat că populaţia va fi întrebată dacă doreşte sterilizarea câinilor lor cu potenţial agresiv. „Mi-aş fi dorit să avem legislaţia din urmă cu zece ani, care prevedea că, în cazul în care un câine nu era adoptat în cel mult şapte zile, acesta era eutanasiat. Nu există altă cale, pentru că un câine fără stăpân devine sălbatic. Dacă vom avea o lege clară în acest sens, în cel mult o lună nu vom mai avea la Cernavodă picior de câine pe stradă”, a opinat Hânsă, care a mai spus că o statistică arată că, anual, 0,2% din populaţa oraşului este muşcată de câini.