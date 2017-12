Trei ţări din Balcani, Serbia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi Albania, au demarat de sâmbătă recensământul populaţiei, după ce numeroase state europene au încheiat acest proces în acest an. În Serbia, recensământul se va desfăşura până la 15 octombrie, iar primele rezultate sunt aşteptate la jumătatea lui noiembrie. Reprezentanţi ai minorităţii albaneze din regiunile sudice ale ţării, din zona frontierei cu Kosovo, au anunţat că vor boicota recensământul, deoarece chestionarele sunt tipărite numai în limba sârbă. Această acţiune în care sunt angrenate autorităţile publice locale şi centrale sârbeşti şi entităţi ale societăţii civile se va desfăşura într-un număr de 161 unităţi administrativ teritoriale, fiecare cetăţean trebuind să răspundă recenzorilor la un număr de 70 de întrebări.

În Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, preşedinta comisiei de organizare a recensământului a demisionat vineri seară, în ajunul începerii acestei operaţiuni, în semn de protest faţă de presupuse tentative de fraudă din partea minorităţilor albaneză şi turcă. Autorităţile de la Skopje au dat însă asigurări că procesul se va derula în conformitate cu normele UE. Primele rezultate vor fi anunţate la începutul lunii decembrie.

În Albania, recensământul are loc până la 21 octombrie. Croaţia, Muntenegru şi provincia Kosovo au organizat la rândul lor recensăminte în cursul acestui an. Bosnia-Herţegovina este singura ţară din Balcanii de Vest ce nu va putea organiza recensământul populaţiei în acest an din cauza disputelor intercomunitare care, de altfel, au împiedicat până în prezent formarea unui Guvern federal la Sarajevo, deşi alegerile parlamentare s-au desfăşurat în octombrie 2010.