„Recenzia“ unei experienţe unice în viaţă

„A început vremea rea! Asta pentru că aici, odată cu toamna, vin şi ploile, care am înţeles că se opresc abia anul viitor, în luna mai. Mai vedem, din când în când, câte un petic de soare. În rest, plouă toată ziua şi este foarte dificil să ţinem orele de sport pe care le facem afară indiferent de vreme. Am susţinut, de asemenea, toate probele sportive (50m viteză, 1.000m rezistenţă, 50m viteză înot, flotări şi săritura în înălţime) unde nu am avut probleme. Am avut cursuri în simulator unde ne-am descurcat binişor, iar în fiecare săptămână ieşim pe mare fie cu bărci cu vele, fie cu bărci normale. Cursurile nu sunt grele din punct de vedere al conţinutului, ci din cauză că nu suntem obişnuiţi cu limba, dar sperăm că în curând totul se va schimba“. Aşa îşi încep povestea cei doi cadeţi ai Facultăţii de Marină Militară din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“ care participă, pe durata semestrului de toamnă al anului universitar 2012-2013, la procesul de pregătire şi formare a viitorilor ofiţeri de marină, la Escuela Naval Militar en Marin, din Pontevedra, Spania. După mai bine de o lună de la începerea cursurilor, Robert Bălan şi Ştefan Tărcatu spun că trăiesc o experienţă unică şi că, pentru ceea ce simt acum, în fiecare zi, în Spania, a meritat fiecare efort şi sacrificiu pe care l-au făcut pentru a ajunge la una dintre cele mai renumite şcoli militare de marină din lume.

SELECŢIA „Am aflat despre faptul că Academia noastră (Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ - n.r.) va fi implicată într-un proiect internaţional de cooperare cu Academia Navală din Spania, lucru care implica trimiterea a doi studenţi pentru a studia un semestru. Ni s-a părut o oportunitate unică şi am fost foarte încântaţi de ea. Selecţia nu a fost însă una uşoară. Am avut de trecut teste psihologice, de inteligenţă şi teste medicale, departajarea finală fiind făcută de media la învăţătură şi limba engleză. Drumul până în Spania a fost o experienţă de neuitat. Cele mai mari emoţii le-am avut însă pe aeroport, unde am fost întâmpinaţi de către studenţi spanioli care ne-au condus la academie. Amplasată într-un mic golf, având munţii de-o parte şi Oceanul Atlantic în cealaltă parte, academia oferă, prin poziţia ei, o privelişte splendidă“, mărturisesc cu emoţie cei doi cadeţi.

ZBOR CU ELICOPTERUL După primele săptămâni petrecute în Spania, cei doi cadeţi constănţeni spun că pregătirea susţinută de care au avut parte în ţară i-a ajutat foarte mult să se adapteze sistemului de învăţământ spaniol. „Considerăm un atu foarte important faptul că zilnic au sesiuni practice în diferite domenii, cum ar fi navigaţie cu nave cu vele, nave moderne, dar şi şedinţe de simulator, laboratoare la diferite materii şi tabere de pregătire“, a declarat Ştefan Tărcatu. „Academia are trei elicoptere de mici dimensiuni, fără armament pe ele. Zborul face parte din practica lor. Ideea e că aici nu există specializări delimitate de la începutul academiei, studenţii alegându-şi practic domeniul în care vor lucra în cadrul forţelor navale după terminarea studiilor. Nu se face niciun instructaj deosebit. Sunt prezentate unele măsuri de siguranţă, în special cu privire la vesta de salvare pe care trebuie să o poarte pe timpul zborului, în cazul unei prăbuşiri în apă. Pe parcursul zborului, pilotul îţi explică comenzile de bază, doar cu privire la manevrarea simplă a elicopterului (stânga, dreapta, acceleraţie şi altitudine) şi când consideră că ai înţeles pe deplin ţi se transferă comanda. Personal pot spune că a fost o experienţă pe care nu cred că o voi putea uita vreodată“, a declarat Robert Bălan. „Erasmusul Militar“ este o iniţiativă europeană de schimburi de tineri ofiţeri inspirată după „Erasmus” şi derulată de către statele membre ale Uniunii Europene şi NATO.