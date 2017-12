Rechin în metroul new-yorkez

Metroul din New York a avut parte de un pasager cu totul neobişnuit. Un rechin mort a fost descoperit într-un vagon de metrou în oraşul New York, au confirmat oficialii regiei de tranport. Neaşteptatul pasager, cu o lungime de aproximativ 1.2 metri, a fost găsit sub un rând de scaune dintr-un metrou din Queens. Conductorul i-a rugat pe pasageri să părăsească vagonul, iar trenul şi-a continuat drumul până la capătul liniei, unde un supervizor a aruncat peştele. Porumbei şi chiar oposumi au ajuns în vagoanele de metrou din New York până acum, însă niciodată un rechin, au declarat oficialii reţelei de transport. Cu toate acestea, provenienţa sa este un mister.

Isvett Verde, din cartierul Brooklyn, New York, care a fotografiat rechinul, a declarat că a observat că în vagonul gol al trenului mirosea puternic a peşte. „E greu să rămâi surprins deoarece se întâmplă multe lucruri ciudate în oraşul acesta, însă aşa ceva a fost un pic prea mult”, a declarat femeia jurnaliştilor americani. Alte poze ale descoperirii exotice din metrou au devenit virale, inclusiv cea în care rechinul apare cu o ţigară în gură alături de un tichet de metrou şi o cutie de energizant.