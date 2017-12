“Rechinii albi” se antrenează ca să lupte în Irak

În perioada 14 - 29 mai, militarii din cadrul Batalionului 341 Infanterie „Rechinii Albi” de la Topraisar, comandaţi de lt. col. Vasile Vreme, au participat la exerciţiul de instruire prin simulare combinată şi cu trageri de luptă, care s-a desfăşurat la Centrul de Instruire Pentru Luptă al Forţelor Terestre de la Cincu, din judeţul Braşov. Exerciţiul s-a înscris în planul pregătirii în vederea participării la Operaţiunea „Iraqi Freedom” care se va desfăşura în perioada august 2008 - februarie 2009. După două săptămîni de instrucţie, militarii s-au întors, vineri, al Constanţa. “Am executat misiuni specifice teatrului de operaţiuni din Irak, adică patrulări, acordare de ajutor medical colegilor răniţi, am simulat lupte şi am învăţat cum să ne purtăm cu civilii”, a declarat lt. Remus Popa. Exerciţiul de instruire prin simulare a constituit un instrument eficient la îndemîna comandantului de batalion pentru pregătirea statului major şi perfecţionarea deprinderilor de conducere pe baza obiectivelor de instruire specifice. “Ne-am propus ca orice zi de antrenament la Cincu să fie la fel cu cele din Irak. Militarii s-au putut acomoda cu terenul pe care îl vor găsi în Irak. Am putut, de asemenea, să probăm sistemul Miles. Acesta este un complex de sisteme care foloseşte satelitul şi care se instalează pe echipamentul militarilor şi al taburilor. Cu ajutorul acestui sistem, am putut monitoriza exact felul în care se antrenează soldaţii noştri şi am putut interveni acolo unde existau carenţe”, a declarat comandantul Batalionului 341 Infanterie, lt. col. Vasile Vreme. “Rechinii albi” vor pleca în Irak în luna august şi se vor întoarce în februarie. Pentru militarii constănţeni nu este pentru prima dată cînd participă la o misiune de luptă într-un teatru de operaţiuni străin pentru că au fost în Kosovo şi în Afganistan.