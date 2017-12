„Rechinii Albi“, evaluaţi de comandantul SEEBRIG

MILITARI MEDALIAŢI. Comandantul South Eastern European Brigade (SEEBRIG), generalul de brigadă Zyber Dushku, din Albania, a început, ieri, evaluarea Batalionul 341 Infanterie din Topraisar. Timp de două zile, militarii români vor fi supuşi mai multor probe pentru stabilirea nivelului de pregătire şi interoperabilitate al acestora. În cadrul ceremoniei care s-a desfăşurat ieri dimineaţă, în incinta bazei militare de la Topraisar, 15 militari români care au făcut parte din SEEBRIG au fost medaliaţi pentru activitatea depusă în cadrul acestei structuri. „Decoraţiile au fost înmânate celor care au servit şi şi-au îndeplinit bine misiunile în cadrul SEEBRIG. Sunt convins că soldaţii români sunt foarte bine antrenaţi. Cred ca în cursul acestei evaluări vom vedea că ei reprezintă una dintre cele mai bine pregătite brigăzi“, a declarat generalul de brigadă Zyber Dushku. Printre cei care au primit medalii s-a numărat şi locotenentul major Emil Lungoci, care a reprezentat Armata Română în cadrul comandamentului SEEBRIG din Bulgaria. „În anii 2001 - 2003 am făcut parte din echipa care a reprezentat România în ţara vecină. În perioada în care am fost dislocat am participat la mai multe activităţi, printre care şi pregătirea exerciţiilor care urmau să fie desfăşurate cu trupe la care au parte unităţi şi subunităţi din toate ţările membre SEEBRIG“, a menţionat lt. maj. Emil Lungoci.

MISIUNI DE LUPTĂ. În urma pregătirii desfăşurate până în prezent şi a evaluărilor efectuate de către Comandamentul SEEBRIG, Batalionul 341 Infanterie „Rechinii Albi“ din Topraisar este în măsură să acţioneze atât în scopul prevenirii conflictelor, precum şi în cadrul operaţiilor de stabilitate şi sprijin al păcii. Misiunile pe care pot să le îndeplinească subunităţile în cadrul operaţiilor de stabilitate şi sprijin sunt : posturi de observare, puncte de control, permanente şi mobile, escortări de convoaie şi VIP, patrulări, asigurarea pazei unor obiective strategice, evacuare medicală şi aprovizionare cu apă. Multinational Peace Forces South Eastern Europe (MPFSEE), din care fac parte şapte state, respectiv Albania, Bulgaria, Grecia, Italia, Macedonia, România şi Turcia, a fost înfiinţat în anul 1999, în urma unei hotărâri a consiliului Political Military Steering Committee (PMSC). România participă la această iniţiativă, în cadrul SEEBRIG, începând cu data de 1 septembrie 2000. „Rechinii Albi“ au participat, până în prezent, în trei teatre de operaţii: Kosovo, Afganistan şi Irak.