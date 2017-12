“Rechinii” au plecat în Germania

După doar cinci zile petrecute la Constanţa, elevii lui Ion Marin au plecat din nou peste hotare. “Rechinii” au plecat, vineri, în al doilea stagiu de pregătire al verii, care are loc în localitatea Goch, în apropiere de Dortmund. Faţă de lotul deplasat în Austria au intervenit mai multe modificări, “Săpăligă” avînd la dispoziţie de această dată 26 de jucători. Astfel, au fost transferaţi Irimia, Cruceru şi Rusmir, iar Teekloh a revenit de la naţională. În schimb, Nanu a rămas la Constanţa din cauza unei accidentări, în timp ce transferul lui Roberto Iancu a căzut. Chiar dacă a fost prezentat oficial de conducerea grupării de pe litoral şi s-a pregătit sub comanda lui Ion Marin timp de trei săptămîni, fostul mijlocaş al Progresului nu a convins, iar achiziţionarea lui Irimia pe acelaşi post l-a determinat pe tehnicianul constănţean să renunţe la serviciile sale. În aceste condiţii, în Germania au făcut deplasarea următorii jucători - portari: Curcă, Vlas; fundaşi: Farmache, Cr. Irimia, I. Barbu, Şchiopu, Bubuleandră, Maxim; mijlocaşi: Băcilă, Voiculeţ, Teekloh, Pătraşcu, M. Nae, L. Pîrvu, Cruceru, C. Matei, Păcuraru, Mendy; Atacanţi: Gerlem, T. Moldovan, Gosic, Chico, Fatai, D. Florea, Alibec. La acest lot se va alătura direct în Germania sîrbul Rusmir, care a întîmpinat unele probleme legate de viză.

În stagiul de pregătire de la Goch, Farul are deja perfectate cinci meciuri de verificare împotriva unor adversari puternici. Astfel, elevii lui Ion Marin vor da piept cu Beitar Ierusalim (campioana Israelului), pe 5 iulie, cu Anorthosis Farmagusta (campioana Ciprului), pe 7 iulie, cu Twente Enschede (reprezentanta Olandei în turul trei preliminar al Ligii Campionilor), pe 8 iulie, cu Slaven Belupo (vicecampioana Croaţiei), pe 10 iulie, şi cu Litex Loveci (Bulgaria, locul 4) pe 15 iulie. Oficialii constănţeni încearcă să găsească un adversar pentru încă un meci, pe 12 sau 13 iulie.