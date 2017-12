“Rechinii” au primele blocate

Ajunşi pe loc retrogradabil după eşecul înregistrat în partida cu Pandurii Tg. Jiu, elevii lui Ion Marin vor juca pînă la finalul campionatului cu “buzunarele goale”. Locul 15 ocupat în clasament, cu 23 de puncte, a determinat conducerea clubului să ia o măsură drastică, blocînd primele jucătorilor pentru rezultatele obţinute în partea a doua a campionatului. „Este stipulat în Regulamentul de Ordine Interioară că primele sînt blocate atît timp cît echipa este pe loc retrogradabil. Dacă la finalul campionatului ne vom salva de la retrogradare, jucătorii îşi vor încasa primele integral. Oricum, acestea erau la jumătate din cauza poziţiei din clasament”, a explicat preşedintele grupării de pe litoral, Constantin Gache. Decizia nu afectează ratele contractuale, însă şansele ca primele să fie deblocate în viitorul apropiat sînt aproape nule, ţinînd cont că “rechinii” au un program extrem de dificl în următoarele patru etape. Astfel, constănţenii vor da piept cu trei candidate la un loc în cupele europene, Unirea Urziceni, în deplasare, Rapid şi FC Vaslui, pe teren propriu, dar şi cu o echipă aflată în luptă directă pentru evitarea retrogradării, UTA. „Poate aveam mai mult noroc cu echipele din partea superioară a clasamentului”, a glumit Gache.

Internaţionali doar la nivel de juniori

Dacă la nivel de seniori sau tineret nu are reprezentanţi la nivel de loturi naţionale, FC Farul a avut, ieri, doi jucători în “unsprezecele” de start al naţionalei României under 17 în meciul cu Spania, din cadrul miniturneului de calificare la Campionatul European. Mai mult, Denis Alibek a reuşit să marcheze primul gol al “tricolorilor” în disputa încheiată la egalitate, 2-2. Alibek şi Cosmin Matei au jucat pe toată durata întîlnirii. „Alibek este un vîrf de atac de picior stîng, înalt, 1,86 m, care nu a împlinit încă 17 ani şi se remarcă prin forţă, viteză şi tehnică. În schimb, Matei evoluează pe postul de mijlocaş coordonator, are un 1,76 m şi loveşte mingea bine cu ambele picioare. În plus, îşi serveşte coechipierii cu pase ideale la finalizare. Ambii evoluează ca titulari la naţională şi sînt jucători de mare viitor”, a declarat fostul director al Centrului de copii şi juniori al FC Farul, Petre Comăniţă.