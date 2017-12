“Rechinii”, convinşi că vor lua trei puncte

Sîmbătă seară, de la ora 19.45, FC Farul va primi vizita formaţiei Gloria Bistriţa, în etapa a şasea a Ligii I la fotbal. “Rechinii” vizează al doilea succes consecutiv în faţa propriilor suporteri, după victoria din duelul cu echipa care încheie în momentul de faţă podiumul, FC Vaslui. “Gloria Bistriţa este o echipă bine organizată, care a reuşit un joc foarte bun contra Stelei, în etapa precedentă. Este condusă de un antrenor foarte bun, Neluţu Sabău, care îi determină pe elevii săi să se angajeze la efort pînă la epuizare. Eu am mare încredere în jucătorii mei şi, dacă vom repeta evoluţia din meciul cu FC Vaslui, nu avem cum să scăpăm victoria”, a declarat antrenorul principal al constănţenilor, Ion Marin. Farul nu poate conta pe Păcuraru, Vlas (ambii suspendaţi) şi Nae (accidentat), însă au redevenit apţi de joc D. Florea şi Fl. Pîrvu, după accidentări mai vechi. Poarta Farului va fi apărată de George Curcă, cel căruia i se datorează, în mare parte, succesul din meciul precedent, cu FC Vaslui. “La Farul este o concurenţă mare pentru postul de portar. Important este că echipa are de cîştigat de pe urma concurenţei. Este foarte bine atunci cînd sînt doi portari valoroşi în lot” , a declarat Curcă despre concurenţa cu Adrian Vlas. Noul “căpitan” al echipei, Florin Maxim are mare încredere că Farul va obţine, sîmbătă, toate cele trei puncte. “Gloria este echipă care oscilează în evoluţii. A pierdut clar în faţa Rapidului, însă a reuşit jocuri foarte bune cu U. Craiova şi Steaua. Este o echipă tînără, de moral, şi sperăm să nu le dăm posibilitatea să evolueze foarte bine contra noastră. Sînt convins că vom bifa cele trei puncte”, a afirmat cel poreclit “Max”.

Echipele probabile - FC Farul (antrenor Ion Marin): Curcă - Farmache, I. Barbu, Şchiopu, Maxim - Teekloh - Băcilă, Rusmir, Voiculeţ, Gerlem - Chico; Gloria Bistriţa (antrenor Ioan Ovidiu Sabău): Tătăruşanu - Vagner, Frăsinescu, Fl. Moldovan, Panc - Borbely, Achim, R. Mărginean, C. Petre - Coroian, Diogo. Arbitri: Alexandru Deaconu (Bucureşti) - Aurel Dinguleac (Bucureşti) şi Iulian Babadac (Alexandria).