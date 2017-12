“Rechinii” dau piept cu vicecampioana Croaţiei

Numărul jucătorilor străini aflaţi în cantonamentul Farului de la Goch, din Germania, s-a mărit începînd de marţi seară, după ce a sosit şi portughezul Hugo Miguel Encarnacao Pires Faria. Mijlocaşul în vîrstă de 25 de ani, care a evoluat ultima oară la echipa portugheză Uniao Leiria, a venit însoţit de impresarul său, iar ieri a efectuat primele antrenamente sub comanda lui Ion Marin. Cele două părţi au ajuns deja la un acord de principiu, urmînd ca în zilele următoare să fie semnat şi un contract ferm, cel mai probabil pe o perioadă de patru ani. Hugo Miguel ar putea fi ultima achiziţie a grupării de pe litoral, ţinînd cont că au rămas doar două săptămîni pînă la debutul Ligii I, chiar dacă “Săpăligă” a mărturisit că şi-ar dori încă un fundaş central.

Altfel, “rechinii” sînt încă sub impresia meciului bun făcut împotriva reprezentantei Olandei în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, Twente Enschede, pierdut la limită, 2-3. “Am făcut un meci bun, în faţa unui adversar de top, care a impresionat, în special la construcţie. Ne-am închis bine în apărare şi am lovit de două ori pe contraatac, iar în prima repriză, la 1-1, am mai ratat două mari ocazii”, a spus secundul Cristian Cămui. Astăzi, de la ora 19.30, FC Farul are programat un nou amical de lux în compania vicecampioanei Croaţiei, Slaven Belupo.