“Rechinii”, dezavantajaţi din nou de arbitraj

În ciuda faptului că au ieşit din zona retrogradantă a clasamentului Ligii I, fotbaliştii Farului au de ce să fie supăraţi, ratînd şansa de a obţine mai multe puncte în ultimele două partide din cauza arbitrajelor potrivnice. “Am pierdut destule puncte pe mîna arbitrilor şi am fi putut fi mult mai sus”, a acuzat antrenorul Constantin Gache, care a izbucnit din nou după partida de duminică, de la Vaslui, încheiată la egalitate, 1-1. “Este greu la noi să le reproşezi arbitrilor pentru că riscăm să fim sancţionaţi, dar, cum avem şi noi dreptul la o părere, eu reproşez doar faptul că nu se arbitrează cu aceeaşi unitate de măsură pentru echipele din teren. Ca antrenor, trebuie să le dai o explicaţie jucătorilor şi nu poţi să spui că arbitrii te fură”, a acuzat tehnicianul Farului. “Rechinii” au fost nemulţumiţi de deciziile centralului Marius Avram, în special faza din min. 51, cînd Todoran a fost împiedicat clar de fundaşul Mardare în suprafaţa de pedeapsă, dar jocul a fost lăsat să continue. Din această cauză, conducerea grupării de pe litoral intenţionează să depună un nou memoriu împotriva lui Avram, după ce a luat acceaşi măsură în cazul arbitrului din întîlnirea cu Dinamo, Cristi Balaj. Altfel, Gache s-a declarat mulţumit de rezultat, considerînd că formaţia sa începe să se apropie de jocul pe care şi-l dorea: “Mă mulţumeşte rezultatul, dar mai ales faptul că am început să jucăm fără teamă. Au început să se lege relaţiile de joc şi de aceea jucătorii merită felicitări. Am avut un pic ghinion la 1-1, cînd am avut două ocazii mari de a înscrie. Important este că am plecat cu un punct, pe care îl consider meritat”.

Reveniţi duminică seara la Constanţa, elevii lui Gache nu au avut parte de vreo zi liberă, fiind chemaţi ieri după-amiază la recuperare, întrucît vor evolua joi, pe teren propriu, de la ora 18.30, împotriva Daciei Mioveni, în etapa a 13-a a Ligii I. Ieşit după prima repriză la Vaslui din cauza unei accidentări, atacantul Emil Nanu va fi apt de joc în disputa cu argeşenii, iar în ciuda numeroaselor cartonaşe galbene primite duminică nu există suspendaţi în lotul Farului.

Runda a 13-a debutează astăzi, cînd Gloria Buzău va primi vizita celor de la Universitatea Cluj, de la ora 15.00, meciul fiind transmis în direct de Telesport.