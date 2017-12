„Rechinii” l-au ofertat pe Bădoiu

În timp ce “rechinii” se pregătesc în Grecia, conducerea Farului a demarat campania de achiziţii şi transferuri pentru sezonul următor. Primul pe listă a fost congolezul Armel Disney, achiziţionat pe gratis pentru o perioadă de trei ani. Astfel, constănţenii au îndeplinit prima cerere a antrenorului Momcilo Vukotic, care a solicitat în mod expres un vîrf de atac. Următoarea ţinta a grupării de pe Litoral este un fundaş dreapta, care să-i creeze concurenţă pe post lui Farmache. După ce au pus ochii pe internaţionalul de tineret Adrian Scarlatache, aflat sub contract cu Dinamo, conducătorii Farului şi-au îndreptat atenţia către Alexandru Bădoiu, fundaşul Jiului Petroşani. În vîrstă de 25 de ani, acesta este dorit însă şi de Steaua şi Dinamo, iar patronul petroşănean Alin Şimota nu s-a decis încă unde îl va vinde. “Este un jucător pe care ni-l dorim, dar sîntem încă în faza discuţiilor”, a declarat directorul executiv al “rechinilor”, Florentin Chiforeanu, care a revenit din Macedonia, unde a asistat la partida cu Pobeda Prilep. „Am urmărit mai mulţi jucători, cu care am şi demarat tratativele, dar nu este nimic concret”, a adăugat oficialul constănţean. O altă noutate în lot ar putea fi Iulian Apostol, căruia i-a expirat împrumutul la Oţelul Galaţi. Mijlocaşul a anunţat însă că nu doreşte să revină la Constanţa şi va discuta astăzi cu conducerea Farului posibilitatea de a continua cu Oţelul. “Am fost chemat să mă prezint la club, dar vreau să mai rămîn la Galaţi, fie sub formă de împrumut, fie printr-un transfer definitiv”, a explicat Apostol. “Mi-l doresc şi în sezonul viitor, dar nu depinde doar de mine”, a confirmat antrenorul Oţelului, Petre Grigoraş.

Oferte pentru Paşcovici

Cel mai vînat jucător al constănţenilor este Cosmin Paşcovici, pe adresa căruia au venit mai multe oferte de transfer, inclusiv din străinătate. Cea mai insistentă este de la Dinamo Bucureşti, care l-a inclus în tranzacţie şi pe Ionuţ Bălan, dar varianta nu pare agreată de oficialii constănţeni. Fundaşul dreaptă a mai evoluat pentru Farul, comiţînd henţul care a blocat drumul grupării de pe Litoral în finala Cupei României, în urmă cu trei ani, tocmai într-un joc cu echipa din Ştefan cel Mare. Un alt jucător ofertat este Dinu Todoran, considerat cel mai bun jucător al Farului în sezonul trecut. După ce a fost dorit de Steaua, mijlocaşul constănţean reprezintă o prioritate pentru CFR Cluj. Preţul cerut este însă unul piperat, în jur de un milion de dolari, însă clujenii au anunţat un buget record de 5,5 milioane de euro.

Veştile bune pentru fanii constănţeni vin din Grecia, unde “rechinii” se află într-un stagiu de pregătire. Absenţi în meciul de duminică din cauza accidentărilor, Lungu şi Todoran au şanse să revină la returul cu Pobeda Prilep.