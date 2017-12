“Rechinii”, meci decisiv pentru evitarea retrogradării

Echipa pregătită de Basarab Panduru are şansa de a ieşi din zona fierbinte a clasamentului Ligii I. Pentru a reuşi acest lucru, “rechinii” trebuie să învingă pe teren propriu una dintre contracandidatele la evitarea retrogradării, în meciul din etapa a 24-a, programat duminică, de la ora 20.45. “Dacă vom cîştiga, îi lăsăm pe piteşteni în urmă. Pentru ei, dar şi pentru noi este un moment crucial. Nu vom avea însă un meci uşor”, a avertizat tehnicianul constănţean. “Ei au ajuns la un prag critic, dar nu ne interesează. Vrem să ne facem jocul nostru şi să luăm cele trei puncte”, a adăugat atacantul Cosmin Tilincă. După ce Ben Teekloh a devenit indisponibil, Farul l-a pierdut şi pe Adrian Senin, care s-a accidentat la antrenamentul de joi seară, încasînd o lovitură puternică la tendonul piciorului stîng. De partea cealaltă, argeşenii nu se pot baza pe serviciile antrenorului-jucător Dorinel Munteanu, în continuare accidentat. Internaţionalul român a atacat delegarea lui Marius Martiş la acest joc. “Faţă de arbitrul Martiş am dubii foarte mari. Cînd am aflat că el ne va arbitra la Constanţa am vrut să-l recuzăm, însă era prea tîrziu. Mă îndoiesc că se va ridica la nivelul jocului. Este bine ştiut conflictul pe care l-am avut în tur cu acest arbitru la meciul CFR Cluj - FC Vaslui, cînd ne-a dezavantajat în mod evident. Sînt şapte-opt preşedinţi de cluburi care vor să scoată echipele de pe teren datorită arbitrajelor, pe cinci dintre ei îi cunosc chiar eu. Asta înseamnă că în arbitrajul românesc sînt mari probleme. Delegarea lui Martiş la acest meci important este cel puţin ciudată, deoarece în cele 23 de etape de pînă acum acesta nu a mai condus vreun meci al Argeşului”, a spus Munteanu. Şi conducătorii Farului l-au criticat pe Martiş, după meciul cu Steaua, cînd acesta a fost rezervă, pentru atitudinea diferită cu care a tratat cele două echipe.

Formaţii probabile - Farul (antrenor Basarab Panduru): Vlas - Farmache, I. Barbu, Şchiopu, Maxim - Băcilă, Todoran, D. Gheară, Otvoş, I. Apostol - Guriţă; FC Argeş (antrenor Dorinel Munteanu): Hotoboc - M. Stan, Iordache, Miloşevic, Poenaru - Prepeliţă, Schumacher, Tameş, Năstăsie - C. Tănasă, Mitrovic. Arbitri: Marius Martiş (Focşani) - Nicolae Marodin şi Iulian Radu (ambii din Bucureşti).

Derby în Giuleşti

Programul etapei a 24-a - aseară: Ceahlăul Piatra Neamţ - FC Naţional 1-1 (M. Ilie 68-pen./ Herea 61); sîmbătă: Gloria Bistriţa - UTA (ora 15.30, Naţional TV); Poli Iaşi - U. Craiova (ora 16.00, Kanal D); Oţelul Galaţi - Jiul Petroşani (ora 16.30, netelevizat); Dinamo - FC Vaslui (ora 20.45, Antena 1); duminică: Unirea Urziceni - Pandurii Tg. Jiu (ora 14.45, Telesport); CFR Cluj - Poli Timişoara (ora 16.00, Naţional TV); Rapid Steaua (ora 20.00, Kanal D); FC FARUL CONSTANŢA - FC ARGEŞ (ora 20.45, Telesport).

Clasament

1. Dinamo 23 18 4 1 44-12 58 (+22)

2. CFR Cluj 23 14 4 5 43-25 46 (+13)

3. Steaua 23 12 8 3 40-12 44 (+8)

4. Rapid 23 12 8 3 40-15 44 (+8)

5. Gloria Bistriţa 23 12 4 7 30-21 40 (+4)

6. Poli Timişoara 23 9 7 7 22-20 34 (-2)

7. FC Vaslui 23 9 7 7 29-32 34 (-2)

8. Oţelul Galaţi 23 10 3 10 36-42 33 (0)

9. Poli Iaşi 23 8 7 8 28-28 31 (-2)

10. Pandurii Tg. Jiu 23 8 5 10 18-24 29 (-4)

11. Unirea Urziceni 23 8 4 11 20-23 28 (-5)

12. FC FARUL 23 6 9 8 23-23 27 (-6)

13. UTA 23 7 6 10 18-25 27 (-9)

14. U. Craiova 23 6 9 8 23-35 27 (-9)

---------------------------------------------------------------

15. Ceahlăul 24 6 5 13 19-36 23 (-13)

16. FC Argeş 23 4 4 14 14-29 17 (-19)

17. FC Naţional 24 3 6 15 17-40 15 (-18)

18. Jiul 23 3 5 15 9-32 14 (-19)