“Rechinii” s-au duelat cu liceenii, iar ziariştii cu suporterii

Sala Sporturilor a găzduit ieri un eveniment sportiv mai puţin obişnuit pentru constănţeni, care au avut ocazia să-i vadă pe jucătorii Farului înfruntînd o echipă de liceeni. Acţiunea, organizată la propunerea Direcţiei de Tineret a Judeţului Constanţa, a debutat cu un meci demonstrativ între jurnaliştii de la Telegraf & TV Neptun şi una formată din membrii galeriei. În efectiv redus, din motive redacţionale lipsind “săgeata Carpaţilor” Ciprian Mihai (prezent la meciul FC Altay - FC Braşov), Aurelian Pătrunjei (plecat în misiune de serviciu) şi Costel Maxim (rămas acasă, cu copilul), reprezentanţii mass-media s-au bătut ca leii, reuşind să conducă de trei ori. Cu un portar care s-a aventurat deseori în ofensivă, Severin Călinescu, o linie de fund experimentată după meciurile cu mare miză din Cupa Presei şi de la Trofeul "Telegraf", Adi Lungu şi Claudiu Val, cu un mijloc revitalizat de reintrarea lui Sorin Cealera, susţinut de Paul Alexe, şi cu debutantul Ionuţ Coman în avanposturi, ziariştii au sperat pînă în ultima clipă că vor obţine măcar un egal. Nu a fost să fie şi galeria s-a impus cu 4-3 (2-1), golurile fiind marcate Dîrmon 2, Boican şi Nicoară, respectiv I.Coman, Lungu şi Cealera.

Curcă, arma secretă

După o scurtă pauză au intrat pe teren vedetele Farului, fostele glorii din anii ’80 lipsind din motive obiective, Astfel, secundul Lucian Marinof i-a avut la dispoziţie pe Vlas, Lungu, Senin, Paşcovici, Guriţă, Păcuraru, Soare şi George Curcă. Ultimul a reprezentat mutarea-surpriză, fiind reprofilat în atacant. Oponenţi: echipa Grupului Şcolar “Dragomir Hurmuzescu” din Medgidia, răsplătită cu prezenţa în acest joc după cîştigarea Cupei Tineretului. Neobişnuiţi cu jocul în sală, “rechinii” l-au lăsat pe Curcă să se remarce, atacantul de ocazie impresionînd cu driblingurile marca Ronaldo şi cele două goluri marcate. Puştii din Medgidia nu s-au lăsat mai prejos, punîndu-l la grea încercare pe Vlas, dar experienţa şi-a spus cuvîntul şi Farul a cîştigat cu 6-2 (2-0), chiar dacă pe teren a intrat şi antrenorul liceenilor. Golurile “rechinilor” au fost reuşite de Curcă 2, Senin 2, Păcuraru şi Lungu, iar pentru liceeni Sîrbu şi Regep. Pentru formaţia din Medgidia au mai jucat Mirică, Mitu, Bucur, Ziadin şi antrenorul-jucător Emil Păun. “M-am simţit ca la şcoală, cînd jucam atacant. După atîţia ani, am dovedit că încă mai pot juca în ofensivă. Oricum, a fost mai greu în sală, mai ales că eu sînt obişnuit cu antrenamentele de portar, unde nu alerg prea mult”, a spus Curcă, golgeterul inedit al Farului. “Parcă am retrăit vremurile cînd jucam în curtea şcolii. A fost ceva frumos pentru public, pentru noi şi sper că şi pentru aceşti copii”, a adăugat Senin. “Sper că a fost acţiune reuşită, pentru că mi-aş dori să devină o tradiţie şi în fiecare lună o echipă formată din liceeni să fie răplătită cu un joc în compania fotbaliştilor Farului”, a explicat unul dintre organizatori, Marin Ţuţuianu.

Guriţă nu se teme de DNA

Chiar dacă procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie s-au sesizat în privinţa corectitudinii meciului Steaua - Farul 3-0 şi a banilor oferiţi “rechinilor” de patronul grupării din Ghencea, Gigi Becali, după Rapid - Farul 0-0, jucătorii constănţeni nu se tem de rezultatele anchetei. “Este o mare prostie, pentru că Steaua - Farul s-a jucat pe teren. De cînd sînt la Constanţa nu am făcut nici un blat şi nici nu concep să aud despre vreun meci strategic. S-au sesizat degeaba, pentru că noi nu avem nici o vină. Poate că ne-a stimulat Becali, dar noi am jucat pentru accederea în Cupa UEFA Intertoto. Vroiam un punct sau victorie în Giuleşti, ca să fim în faţa celor de la FC Naţional şi Poli Timişoara. Nu văd ce treabă are Rapid aici”, a replicat Mihai Guriţă.