“Rechinii” strîng rîndurile înaintea debutului Ligii I

Cu două zile înaintea debutului Ligii I, antrenorul Ion Marin s-a afişat în faţa presei împreună cu cinci jucători, anunţînd pretenţiile pentru meciul cu Gloria Buzău, din prima etapă, programat sîmbătă, de la ora 21.00, în deplasare. “S-a muncit mult şi consider că sîntem pregătiţi pentru un debut cu dreptul, care să ne dea încredere. Ne dorim să ne întoarcem de la Buzău cu un rezultat bun, mai exact, să nu pierdem, deşi cu toţii ne propunem o victorie încă din prima etapă, cînd începe goana nebună după puncte. Adevărata măsură a valorii echipei se va vedea în meciurile oficiale, cu miză, cînd ai în faţă un adversar motivat şi se joacă sub stres. Vreau să avem o evoluţie organizată, plină de angajament şi dublată de concentrare. Doar aşa putem obţine un rezultat pozitiv”, a explicat “Săpăligă”. Tehnicianul nu-i va putea folosi la Buzău pe Daniel Florea, operat de hernie, şi pe Marius Nae, care a suferit o ruptură musculară şi va absenta cel puţin o lună. În plus, Emil Nanu s-a pregătit separat în ultimele trei săptămîni şi, mai mult ca sigur, nu va fi oprit în lot. În ciuda problemelor, antrenorul Farului are încredere în echipa sa. “Cred că avem toate şansele să ne îndeplinim obiectivul. Nu ştiu dacă Farul ar putea fi numită o surpriză, pentru că a demonstrat de-a lungul anilor că are o echipă competitivă şi a fost o grupare de echilibru. Doar în ultimele două sezoane au fost probleme şi am evitat retrogradarea pe final. Echipa trebuie să fie în prim-plan şi ne bazăm în continuare unitate”, a spus Ion Marin. Jucătorii au acompaniat optimismul tehnicianului, mizînd pe o comportare superioară în acest sezon. “Campionatul va fi mai puternic în acest an şi trebuie să fim mai buni. Nu promit golurile, ci multă muncă împreună cu prietenii mei. Au venit mulţi străini în această vară în Liga I şi cred că este un lucru bun pentru campionatul românesc”, a declarat Gerlem, care va evolua pe postul de mijlocaş stînga. Brazilianul este considerat una din principalele arme ale grupării de pe litoral pentru acest sezon. “Este foarte important că Gerlem devine pe zi ce trece un om de echipă şi caută să rezolve şi probleme din faza defensivă, chiar dacă este un jucător ofensivă”, a adăugat Ion Marin.

Duel dur pentru titularizare

Cel mai interesant duel pentru titularizare va avea loc între buturi, atît Adrian Vlas, cît şi George Curcă, sperînd să fie în “unsprezecele” de start. “Va fi ca şi în sezonul trecut, care este cel mai în formă va juca. La Buzău vom avea parte de un meci greu, mai ales că este primul al sezonului, iar pînă acum am jucat doar partide fără miză. Evoluţia noastră pe viitor depinde mult şi de felul în care vom începe campionatul”, a spus Vlas. La conferinţa de presă de ieri, conducerea Farului a prezentat şi cele două achiziţii importante din această vară, Dejan Rusmir şi Florentin Cruceru. “De ce să nu aleg Farul? Cred că este o echipă mai bună decît Ceahlăul Piatra Neamţ. Todoran este un jucător foarte bun şi, dacă voi reuşi să joc la nivelul lui, voi fi bucuros”, a mărturisit Rusmir. “Fiecare echipă are aceleaşi şanse la început de campionat. Depinde doar de noi, pentru că nu contează numele în teren, ci felul în care joci”, a adăugat Cruceru. Jucătorii Farului s-au arătat mulţumiţi de sistemul de premiere stabilit prin Regulamentul de Ordine Interioară. “Am avut discuţii şi am ajuns la un numitor comun”, a declarat căpitanul Cristian Şchiopu.