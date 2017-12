“Rechinii” visează la puncte albe pentru zile negre

Fără victorie în ultimele şapte partide, FC Farul are, duminică, de la ora 17.00, şansa de a face un pas decisiv către evitarea retrogradării. Echipa pregătită de Basarab Panduru se deplasează în fieful ultimei clasate, Jiul Petroşani, în etapa a 29-a a Ligii I. Cum gazdele sînt practic în liga secundă, constănţenii vor să ia cele trei puncte care i-ar mai scuti de emoţii pe finalul sezonului. “Nu va fi uşor, pentru că după schimbarea antrenorului Jiul joacă altceva. Dacă vom evolua cu dorinţa din întîlnirea cu Dinamo şi vom continua jocurile bune, avem şanse mari să ne impunem. Avem mare nevoie de puncte şi dacă reuşim să cîştigăm stăm mai liniştiţi în etapele rămase. Nu am avut o serie bună, nu mă pot bucura de rezultate, dar îmi fac treaba cum pot mai bine”, a spus antrenorul Basarab Panduru, care se confruntă cu mari probleme de efectiv din cauza accidentărilor. Vlas, Guriţă şi Senin sînt incerţi, în timp ce Tibor Moldovan, Teekloh şi Marius Nae au rămas acasă din cauza accidentărilor. “Nu mă pot plînge, trebuie să mă descurc cu jucătorii pe care îi am la dispoziţie. Cei care au evoluat mai puţin, au şansa de a demonstra că merită să joace la Farul”, a explicat Panduru. “Dacă nu batem la Petroşani, ce pretenţii putem să mai avem? Trebuie să acumulăm mai multe puncte, iar acest lucru nu se face prin egaluri”, a avertizat Cosmin Băcilă. “Ceahlăul este principala candidată la retrogradare, dar sper ca toate partidele să se joace doar pe teren. Pentru noi, este decisiv să cîştigăm la Petroşani”, a adăugat Vasile Păcuraru. “Este cazul să jucăm noi pentru noi, şi nu alţii pentru noi. Am dovedit că ne putem rezolva singuri problemele şi nu să stăm la mîna rezultatelor”, a declarat directorul tehnic Ion Marin.

Formaţii probabile - Jiul (antrenor: Gheorghe Poenaru): I. Anton - M. Petrescu, G. Florea, Pintili, Lungan - Borza, Pîcleşan, M. Gheorghe, Paleacu - Dulcea, Apetri; Farul (antrenor: Basarab Panduru): G. Curcă - Farmache, I. Barbu, Şchiopu, Maxim - Todoran, Păcuraru, Otvoş, I. Apostol - Guriţă, Tilincă. Arbitri: Marius Martiş (Focşani) - Nicolae Marodin şi Iulian Radu (ambii din Bucureşti).