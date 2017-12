“Rechinii” vor trei puncte la Mioveni

După un retur în care s-a aflat mai mereu în zona retrogradantă a clasamentului, FC Farul are ocazia, duminică, de la ora 16.45, de a-şi asigura menţinerea în Liga I în sezonul următor. Constănţenii au nevoie de o victorie duminică, în fieful Daciei Mioveni, în etapa a 30-a, într-o partidă de şase puncte. “În returul acesta am jucat practic meciuri directe cu echipe contracandidate la retrogradare. Am jucat la Ceahlăul, am jucat la Arad, o să jucăm la Mioveni şi la Universitatea Cluj. Daca vom reuşi să cîştigăm aceste meciuri directe este clar că le vom semna echipelor respective retrogradarea. Sînt jocuri foarte grele şi foarte importante şi sperăm să fim concentraţi pe ceea ce avem de făcut. Pentru noi urmează în şapte zile trei jocuri, deci nouă puncte puse în joc. La un asemenea program, pe care-l consider decisiv pentru rămînerea în Liga 1, s-a făcut şi un program special. Drept urmare, echipa va mai ieşi din cantonament tocmai sîmbăta viitoare, după jocul de la Cluj. Aceste trei jocuri sînt decisive, sperăm să adunăm cît mai multe puncte şi după aceste partide să putem spune că am evitat complet retrogradarea”, a spus antrenorul Ion Marin. Tehnicianul constănţean nu-i poate folosi pe Băcilă, suspendat, Todoran şi Gheară, accidentaţi, dar şi el, şi jucătorii sînt optimişti înaintea disputei de la Mioveni. “Am încredere că vom aduna punctele necesare pentru a evita retrogradarea. La Mioveni putem obţine un rezultat bun, mai ales că jocul echipei este clar în urcare”, a declarat căpitanul Cristian Şchiopu. “Dacia este o echipă periculoasă, imprevizibilă, care te poate surprinde, dar noi am jucat foarte bine tactic în ultimele jocuri, cînd am primit un singur gol, şi acela din lovitură de pedeapsă”, a adăugat portarul George Curcă.

Formaţiile probabile - Dacia: Stanca - Ghindeanu, M. Olteanu, Daouda, I. Baicu - Balauru, Frăsineanu, Trofin, R. Neagoe - Cr. Bratu, I. Savu; FC Farul (antrenor Ion Marin). G. Curcă - Farmache, I. Barbu, Şchiopu, Maxim - Gerlem, M. Nae, Teekloh, Voiculeţ - Chico, Gosic.