“Rechinii“ au doar varianta victoriei cu Dinamo

Partida din această seară, de la ora 18.00, de pe Stadionul “Farul”, cu Dinamo, poate reprezenta pentru FC Farul ultimul colac de salvare de la retrogradare. Deşi întîlneşte liderul la zi al campionatului, formaţia pregătită de trio-ul Cămui - Marinof - Iovănescu este condamnată să cîştige cele trei puncte puse în joc. Consilierul tehnic Cristian Cămui crede că este posibilă victoria în faţa lui Dinamo, chiar dacă Farul nu a mai cunoscut bucuria succesului din prima etapă a returului, cînd a învins, cu 2-0, Gloria Buzău. “Întîlnim liderul, cunoaştem valoarea jucătorilor, dar noi sîntem pregătiţi pentru un joc dificil, aşa cum sînt de altfel toate meciurile pentru noi pînă la finalul sezonului. Dinamo vine după o partidă în care a zburdat pe teren în faţa Gloriei, însă nu consider că este favorită în faţa noastră. Mă bazez pe mobilizarea jucătorilor, pentru că împotriva echipelor mari au jucat mereu bine. Va conta şi absenţa lui Lobonţ pentru că el ştia să-şi mobilizeze coechipierii. Poate că va fi un avantaj faptul că Dolha nu prea are meciuri în picioare. Nu în ultimul rînd, sperăm ca arbitrii să nu mai greşească împotriva noastră. Mizez pe 1X“, a declarat Cămui. Tot ieri, patronul Farului, Gheorghe Bosînceanu, a declarat că în Liga I arbitrii ajung deja corupţi datorită neregulilor existente în campionatul judeţean, menţionînd însă că nu are probe în acest sens. În plus, Bosînceanu a precizat şi faptul că se va retrage din fotbal dacă la şefia CCA va ajunge Vasile Avram, tatăl centralului Marius Avram, cel care a defavorizat gruparea constănţeană la partida cu CFR Cluj. Căpitanul Farului, George Curcă, spune că a venit momentul ca jucătorii să vorbească mai puţin şi să facă mai mult: “Este decizia patronului de a ne bloca primele. Cînd a fost bine, primele au fost chiar dublate, aşa că nu banii sînt acum problema. Pe noi nu ne mai interesează decît jocul nostru, rezultatele pe care le vom obţine. Le cerem scuze suporterilor pentru evoluţia de la Galaţi şi vom încerca să-i mulţumim printr-un rezultat bun cu Dinamo. Va fi greu pentru că au un lot foarte valoros, oricare dintre jucători poate decide meciul, însă vom face tot ce putem“. Pentru această partidă, tehnicienii Farului nu se confruntă cu probleme de lot. Pentru a evita incidentele de la partida cu CFR Cluj cînd un suporter clujean a fost depistat avînd asupra lui un box, pentru care i-a fost întocmit dosar penal, la meciul de astăzi dintre Farul şi Dinamo s-au luat măsuri speciale, fiind mobilizaţi 300 de jandarmi aparţinînd Brigăzii Mobile de Jandarmi Tomis. Conform oficialilor dinamovişti, echipa din Ştefan cel Mare va fi susţinută la această partidă de aproximativ 200 de suporteri.

Dinamo a sosit ieri la Constanţa

Delegaţia celor de la Dinamo a ajuns ieri după-amiază la Constanţa, antrenorul Mircea Rednic dorind să evite astfel o eventuală stare de oboseală datorată drumului. “Pentru noi este un meci de 2 solist. Sînt trei puncte importante pe car nu ne putem permite să le pierdem“, a spus tehnicianul “cîinilor“ la sosirea la Constanţa. Rednic nu a refuzat apoi invitaţia de a se fotografia şi cu membrii fan-clubului Dinamo de pe litoral.

Formaţiile probabile - FC Farul (antrenori: Cristian Cămui, Lucian Marinof şi Sebastian Iovănescu): Curcă - Măţel, Rastovac, Pahor, Vukomanovic - Băcilă, Pătraşcu, Rusmir, Voiculeţ - Chico, Alibec; Dinamo (antrenor: Mircea Rednic): Dolha - Scarlatache, L. Goian, Moţi, Bruno Simao - Torje, Papa Malick, Ad. Cristea, Boştină - Dănciulescu, M. Niculae. Arbitri: Georgian Ionescu (Buzău) - Dragoş Iliescu (Craiova) şi Daniel Demetrescu (Rm. Vîlcea).