“Rechinii“, pas important spre calificare

Aventura în Cupa UEFA Intertoto a Farului a început cu un rezultat de egalitate, 2-2 la Prilep. Fără Paşcovici şi Şchiopu, lăsaţi acasă din cauza accidentărilor, secundul Lucian Marinof s-a văzut obligat să se descurce şi fără Todoran şi Lungu. Cei doi nu au fost recuperaţi la timp pentru întîlnirea de aseară, din deplasare, cu Pobeda Prilep, din prima manşă a turul I. În aceste condiţii, în “unsprezecele” de start şi-a făcut loc juniorul Larie, adus în iarnă de la Portul Constanţa. “Rechinii” au început în forţă pe stadionul “Goce Delchev” şi au fost aproape să deschidă scorul după numai opt minute prin Guriţă. Atacantul Farului a pătruns pe partea dreaptă şi a şutat puternic, dar portarul Nuredinovski a reuşit să devieze balonul pe lîngă poartă. Tot veteranul Farului a creat panică în careul macedonean în min.22, cînd reluarea sa cu capul a nimerit bara. Dominarea constănţenilor s-a concretizat în min.29, atunci cînd Farmache a prins un şut senzaţional de la 30m, sub transversală, lăsîndu-l fără replică pe Nuredinovski. Golul a schimbat faţa jocului şi gazdele s-a trezit, atacînd în valuri la poarta lui Curcă. Drept urmare, Cvetkovski (min.33) şi Stojkovic (min.35) au fost aproape de egalare. Ultimul a ratat cea mai mare ocazie a gazdelor în ultimul minut al primei reprize, cînd Curcă a ieşit excelent şi a blocat.

Presiunea gazdelor s-a accentuat după pauză şi Stojkovic a speculat neatenţia fundaşilor constănţeni, egalînd în min.56. Doar două minute a durat bucuria macedonenilor, Liviu Mihai şutînd la colţul lung din mijlocul careului, după o cursă impetuoasă a lui Guriţă pe partea stîngă. Culmea, elevii lui Marinof s-au relaxat din nou şi a fost nevoie de o intervenţie disperată a lui Senin, care a respins de pe linia porţii, pentru a păstra avantajul. În cele din urmă, Pobeda a reuşit să revină pe tabela de marcaj, Tancevski trimiţînd la rădăcina barei, după o minge respinsă de Curcă. Finalul a fost incediar, cu gazdele atacînd în forţă, dar defensiva Farului a rezistat cu brio. Ba chiar, Guriţă ar fi putut da lovitura de graţie în min.77, dar Nuredinovski a fost la post. “A fost o evoluţie bună, deşi gazdele ne-au chinuit încă de la venirea la Prilep. La hotelul la care am fost cazaţi a cîntat muzica toată noaptea şi cred că au fost vreo trei nunţi. Este totuşi un rezultat bun, chiar dacă se putea şi mai mult, ţinînd cont că am condus în două rînduri. Atacul a lăsat de dorit, dar vreau să-i remarc pe Voiculeţ şi pe juniorul Larie. Dacă nu ne vom deconecta, aşa cum am făcut după goluri, sînt sigur că ne vom califica”, a declarat directorul executiv al Farului, Florentin Chiforeanu. "Rechinii” se întorc astăzi în cantonamentul din Grecia, urmînd să sosească la Constanţa pe 22 iunie. Partida retur se va disputa duminică, de la ora 19.00, pe stadionul "Farul".

Pentru Farul au evoluat: Curcă - Farmache, I.Barbu, Gheară, L.Florea - Guriţă (90 Păcuraru), Larie, Senin, Voiculeţ - T.Moldovan (78 M.Soare), L.Mihai (74 Apostu). Au arbitrat: Vlado Svilokos - Zeljko Grgec şi Tomislav Petrovic (toţi din Croaţia). Delegat UEFA: Şandor Berzi (Ungaria. Observator de arbitri: Ladislav Gadosi (Slovacia).

Celelalte rezultate - sîmbătă: Araz Imişli (Azerbaidjan) - FC Tiraspol (Moldova) 1-0; Şahtior Karaganda (Kazahstan) - Ripo Minsk (Belarus) 1-5; Tampere United (Finlanda) - Carmarthen Town (Ţara Galilor) 5-0; Ethnikos Achnas FC (Cipru) - FK Partizani Tirana (Albania) 4-2; Trans Narva (Estonia) - Kalmar FF (Suedia) 1-6; Keflavík (Islanda) - Dungannon Swifts (Irlanda de Nord) 4-1; NK Zrinski (Bosnia & Herţegovina) - Marsaxlokk FC (Malta) 3-0; duminică: Sant Juliá (Andorra) - Maribor Branik (Slovenia) 0-3; Kilikia (Armenia) - Dinamo Tbilisi (Georgia) 1-5; Nitra (Slovacia) - Grevenmacher (Luxemburg) 6-2; Dinaburg (Letonia) - HB Tórshavn (I-le Feroe) 1-1; FK Vetra (Lituania) - Shelbourne (Irlanda) 0-1.Partidele retur se vor disputa pe 24 şi 25 iunie.