"Rechinii" s-au înecat în subsolul clasamentului

Sîmbătă, chiar dacă a evoluat pe teren propriu, FC Farul a dat o reprezentaţie tristă la ultima întîlnire cu suporterii din acest an, încheind la egalitate, 0-0 cu UTA, în prima etapă a returului Ligii I la fotbal. Decis să încheie rapid conturile, antrenorul Basarab Panduru a început meciul cu trei atacanţi, dar prima ocazie a venit de la un fundaş. Lovitura de cap a lui Decebal Gheară a fost respinsă, în min. 5 de portarul Daniel Turdor, care a trimis în corner. A trebuit să mai treacă aproape o jumătate de oră pentru ca "rechinii" să mai ameninţe poarta arădeană, şutul lui Moldovan fiind însă prea slab pentru a-i pune probleme goalkeeperului oaspeţilor. În finalul reprizei, UTA şi-a arătat colţii, dar Vlas a respins de sub transversală "torpila" lui Hidişan, iar Apostu nu a nimerit ţinta din marginea careului. Repriza secundă a debutat cu o nouă ocazie a gazdelor, dar Senin a trimis cu capul, din 5 metri, pe lîngă poartă. Cea mai mare oportunitate de a deschide scorul i-a aparţinut însă lui Simion, a cărui lovitură de cap a fost parată senzaţional de Vlas. Portarul constănţean şi-a făcut datoria şi la lovitura liberă executată de Hidişan, în min. 75, iar finalul i-a surprins pe constănţeni forţînd golul victorie din fazele fixe. Nu le-a ieşit, astfel că Farul a ajuns să se bată pentru pentru evitarea retrogradării.

Au evoluat formaţiile - FC Farul (antrenor Basarab Panduru): Vlas - Băcilă, I. Barbu, Gheară, L. Florea - Fl. Lungu (58 Păcuraru), Senin, I. Apostol (46 M. Nae) - Guriţă, T. Moldovan, Disney (69 Fl. Maxim); UTA (antrenor Marius Lăcătuş: D. Tudor - I. Bălan, Balint, D. Chiriţă, Vasiljevici - Hidişan (87 Nădăban), Jankovici, Oncică, V. Simion - Apostu (82 S. Ilie), Dănălache. Cartonaş galben: Vasiljevici. Spectatori: 1.000. Au arbitrat: Ionică Serea (Focşani) - Miklos Nagy (Cluj) şi Gheorghe Negoiţă (Brăila).

Panduru şi-a atacat elevii

La finalul partidei, antrenorul Basarab Panduru şi-a criticat dur elevii. "A fost cel mai slab meci de cînd am venit la echipă. Am jucat în doi jucători: Vlas şi Băcilă au fost singurii care s-au ridicat la nivelul a ceea ce le-am cerut. Restul au făcut figuraţie pe teren. Poate unii nu mai pot, poate alţii nu mai vor. Cine vrea să plece, poate să plece", a spus Panduru, care i-a chemat, ieri, pe jucători la stadion pentru a avea o discuţie. Tehnicianul constănţean s-a declarat dezamăgit de evoluţia unora dintre fotbaliştii săi în partida de pe teren propriu cu UTA. "Am avut încredere în ei, dar este clar, nu pot fi la un ritm de primă ligă. Am început jocul cu trei atacanţi, am vrut să cîştig meciul chiar din prima repriză. Cei care au intrat de pe bancă au fost deja obosiţi. Cele mai mari ocazii le-a avut UTA. Trebuie să ne bucurăm de egal", a subliniat Panduru, care a menţionat că, ţinînd cont de evoluţiile echipei, nu trebuie să mire faptul că meciurile de pe teren propriu ale Farului se dispută cu tribunele aproape goale. "Îmi pare rău de Panduru, de echipă şi de rezultatul de astăzi. Noi încercăm să jucăm bine, dar nu ne iese. Nu cred că Farul este o echipă care va avea probleme cu retrogradarea", a spus Adrian Senin.

"Pe undeva, sînt mulţumit, pentru că în deplasări nu prea am obţinut rezultate. Din luna august n-am obţinut puncte în deplasare. Ne-am creat destule ocazii, dar nu poţi să te aştepţi la mai mult atunci cînd le iroseşti. Trebuie să fim mai responsabili", a spus antrenorul arădean Marius Lăcătuş. Împrumutat la UTA, chiar de Farul, atacantul Bogdan Apostu, nu crede că formaţia constănţeană va avea probleme cu retrogradarea. "Sînt jucător profesionist şi îmi fac treaba acolo unde joc. Cîteodată îmi venea să pasez jucătorilor de la Farul, fiind obişnuit cu ei", a adăugat Apostu.