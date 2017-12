"Rechinii" s-au întărit şi... nu prea

Chiar dacă FC Farul a disputat deja jocuri jocuri oficiale în acest sezon, conducerea grupării de pe litoral a prezentat ieri în mod oficial achiziţiile făcte în această vară. În faţa jurnaliştilor, s-au prezentat Cosmin Băcilă (ex-Forex Braşov), Armel Disney (ex-Pandurii Tg.Jiu) şi Szabolcsz Perenyi (ex-Dinamo Bucureşti), absentînd însă internaţionalul de juniori Florin Neaga (ex-FC Bihor), plecat la lotul naţional. Deşi a întîrziat să sosească la Constanţa, Perenyi a declarat că a venit cu sufletul deschis şi că este pregătit să facă treabă. "Am evoluat pe postul de fundaş stînga, dar dacă antrenorul mi-o cere pot trece şi pe banda dreaptă, mai ales că sînt dreptaci. Am vrut să vin de la început la Farul, dar am avut nişte probleme personale" s-a scuzat Perenyi. "Mă bucur că am venit la Farul, o echipă bună, care-şi propune să fie cît mai sus în clasament. La Forex am jucat pe toată banda dreaptă, dar pot evolua şi mijlocaş, şi fundaş", a explicat Băcilă. Considerat cel mai important transferat al verii, Disney nu s-a sfiit să-şi laude coechipierii. "Sînt foarte fericit de alegerea făcută. Mă înţeleg bine cu colegii, iar pentru mine transferul la Farul reprezintă un pas înainte. Vreau să facem împreună lucruri bune la Constanţa", a explicat atacantul congolez. Acesta va purta tricoul cu numărul 9, preluat de la Apostu, Perenyi cel cu numărul 4 luat de la Paşcovici, în timp ce Băcilă a luat tricoul cu numărul 21, de la Uşurelu. Celor patru jucători veniţi în această vară li se adaugă Apostol, revenit după împrumutul la Galaţi, şi Boghiţoi, luat gratis de la Portul Constanţa. În urma acestor transferuri, Farul s-a întărit numeric, dar rămîne de văzut dacă şi valoric, niciunul dintre noii veniţi nefiind un nume important în fotbalul românesc.

Curcă revine în poartă

După ce a fost rezervă în returul cu Auxerre, George Curcă va reveni, cel mai probabil, între buturi la meciul cu UTA, din prima etapă a Ligii I, programat vineri, de la ora 18.00. "Curcă a fost portarul titular în sezonul trecut, cînd a avut în multe meciuri o prestaţie bună. Am vrut să-l văd şi pe Vlas la lucru într-un meci puternic, să-i dau o şansă şi de aceea l-am titularizat cu Auxerre. Am discutat cu George Curcă şi i-am spus să se gîndească mai mult la forma lui pentru că este important ca jucătorii să simtă siguranţă între buturi. El a venit cu cîteva kilograme în plus şi asta contează", a explicat Momcilo Vukotic. Tehnicianul sîrb nu-i va putea folosi pe Lungu, entorsă la piciorul drept şi Ion Barbu, care a suferit o contractură musculară la jocul-şcoală susţinut marţi după-amiază. În schimb, Voiculeţ a reluat antrenamentele şi ar putea face parte din lotul deplasat la Arad. "Primul joc din campionat este întotdeauna important. Jucăm cu o nou promovată, am văzut ce entuziasm a fost printre suporteroi la meciul de prezentare cu Sopron. Am arătat că sîntem pregătiţi să începem campionatul şi sper să o facem cu succes", a explicat Vukotic.