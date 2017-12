Rechizite pentru copii

Noul an şcolar a venit cu surprize pentru elevii ciclului primar din comuna constănţeană Mircea Vodă. Consiliul Local a decis, în urmă cu câteva luni, ca, la început de an şcolar, să le ofere rechizite celor mici. Zis şi făcut. Proiectul a fost aprobat, banii au fost alocaţi, angajaţii Primăriei au cumpărat caiete, ghiozdane şi cam toate cele necesare unui copil la început de an. Mai exact, pentru fiecare copil au fost cheltuiţi câte 25 de lei, în total administraţia locală alocând aprox. 7.000 de lei. Din nefericire, Consiliul Local nu a avut mai mulţi bani pentru a le oferi rechizitele necesare şi celor din ciclul gimnazial. „Mulţi dintre copiii care păşeau prima dată pragul şcolii sau chiar mai mari nu aveau nici măcar strictul necesar din cele trebuincioase pentru a începe şcoala. Le-am acodat un mic sprijin, care, cu siguranţă, le va fi de ajutor. Poate vom reuşi să extindem proiectul şi pentru cei din clasele V - VIII“, a declarat primarul comunei Mircea Vodă, Dumitru Dedu. Primarul mai spune că această acţiune a administraţiei locale face parte dintr-un program mai amplu, care vizează acordarea de facilităţi pentru nevoiaşi de toate vârstele.