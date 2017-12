Rechizite pentru elevi - al şaselea an de program CJC

ŞASE ANI DE TRADIŢIE Elevii şi preşcolarii din mediul rural constănţean primesc şi în această toamnă rechizite. Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a reluat, ieri, derularea „Programului de susţinere a învăţământului preşcolar şi preuniversitar clasele I - VIII din mediul rural al judeţului Constanţa“, prin acordarea de rechizite celor 34.000 de copii din şcolile din mediul rural constănţean. Este al şaselea an când CJC acordă, gratuit, rechizite şi ghiozdane pentru elevii din localităţile din mediul rural. Programul a fost demarat de către preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, şi îşi propune susţinerea şi dezvoltarea învăţământului din mediul rural, precum şi creşterea procentului de promovabilitate în rândul elevilor de la sate. Conform programului, fiecare copil primeşte un ghiozdan şi un set de rechizite. Primele localităţi unde CJC a distribuit aceste rechizite au fost: Vulturu, Saraiu, Gârliciu, Ciobanu, Mihail Kogălniceanu, Târguşor, Grădina, Pantelimon, Topraisar, Mereni, Bărăganu şi Cobadin, unde aprox. şapte mii de preşcolari şi elevi şi-au primit rechizitele.

PROGRAM TOT MAI APRECIAT Printre copiii care au primit ieri rechizite s-au numărat şi cei care învaţă la unităţile de învăţământ din Bărăganu. Aici, rechizitele au fost distribuite de consilierul judeţean Radu Babuş, candidat din partea USL pentru colegiul patru de deputaţi din judeţul Constanţa. El a declarat că CJC va continua să aplice toate programele pe care şi le-a propus privind susţinerea învăţământului din mediul rural. „Pentru elevii din mediul rural, câte un set de rechizite de două ori pe an reprezintă de multe ori aproape tot ce are nevoie un elev pe parcursul unui an şcolar. Am văzut zâmbete calde şi bucurie atât pe chipul copiilor, cât şi pe cel al părinţilor. La ţară oamenii îţi vorbesc din suflet şi îţi povestesc problemele lor. M-a impresionat povestea unui copil căruia i-a fost amputat un picior din cauza unui vaccin care i-a fost făcut atunci când era bebeluş. E greu să-l priveşti în ochi şi să vezi cât se bucură de cadourile pe care le primeşte, chiar şi în astfel de condiţii. Voi urmări atent situaţia lui şi vom vedea cum putem să-l ajutăm“, a declarat Babuş. La rândul său, primarul comunei Bărăganu, Titu Neague, a mulţumit CJC pentru ajutorul acordat elevilor şi a adăugat că programul CJC a făcut fericiţi, în toamna asta, 180 de elevi şi preşcolari din comuna Bărăganu.