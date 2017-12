Rechizite pentru elevii din mediul rural

Peste 7.700 de elevi şi preşcolari din mediul rural constănţean au primit, ieri, ghiozdane cu rechizite din partea Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), care continuă, pentru al doilea an consecutiv, „Programul de susţinere a învăţământului preşcolar şi preuniversitar din mediul rural“. Prin programul administraţiei judeţene, CJC va acorda rechizite tuturor celor 34.000 de copii din şcolile şi grădiniţele din mediul rural constănţean. Este pentru a doua oară în acest an şcolar când CJC acordă, gratuit, rechizite şi ghiozdane pentru elevii din mediul rural. Programul a fost demarat în urmă cu doi ani, de către preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, şi îşi propune, la fel ca şi programul privind acordarea de burse elevilor cu rezultate bune la învăţătură, susţinerea şi dezvoltarea învăţământului din mediul rural, precum şi creşterea procentului de promovabilitate în rândul elevilor de la sate. Reprezentanţii CJC au ajuns ieri pentru a distribui rechizite în: Valu lui Traian, Poarta Albă, Castelu, Mircea Vodă, Crucea, Horia, Hârşova, Ghindăreşti, Topalu, Cuza Vodă, Tortomanu, Siliştea, Seimeni şi Bărăganu. La Bărăganu, ca şi în alte localităţi din judeţ, rechizitele au fost distribuite de preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. El le-a spus părinţilor, profesorilor şi elevilor prezenţi că CJC va continua programele începute şi că primele rezultate ale programelor derulate au început să fie resimţite. „Cu ajutorul celor trei programe prin care CJC încurajează competiţia în rândul elevilor am ajuns să avem bursieri care au învăţat foarte bine şi au fost recompensaţi pentru asta şi după ce au terminat gimnaziul. Prin programul de burse sunt premiaţi elevii, indiferent de culoarea pielii sau a ochilor. Elevii sunt cei care vor duce mai departe economia ţării şi avem nevoie de oameni pregătiţi“, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Reprezentanţii CJC sunt aşteptaţi astăzi în: Vulturu, Saraiu, Gârliciu, Ciobanu, Mihail Kogălniceanu, Târguşor, Grădina Pantelimon, Corbu, Săcele, Istria, Mihai Viteazu.