Rechizitele - bucurie pentru copii şi sprijin pentru părinţi

BUCURIE ŞI EMOŢII Privirile copiilor şi modul în care se bucură când primesc un cadou diferă enorm de la localitate la localitate, în funcţie de veniturile familiilor din care fac parte şi de cât de des au acces la lucrurile care unora dintre copiii de la oraş li se par banale. Multă bucurie şi emoţii au putut fi văzute, ieri, pe chipurile copiilor din comuna Albeşti, atunci când au primit ghiozdane şi rechizite din partea Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). Consilierul judeţean Radu Babuş, candidat din partea USL în Colegiul 4 pentru Camera Deputaţilor, a fost cel care le-a adus bucurie celor 480 de copii de la unităţile de învăţământ din comuna Albeşti. „Este o senzaţie unică să vezi copiii cum se bucură pentru fiecare lucru pe care îl primesc. Este important că programul CJC se adresează tuturor copiilor din mediul rural, iar rechizitele trebuie să ajungă la fiecare copil din fiecare localitate pentru că toţi sunt foarte importanţi“, a declarat Babuş.

SPRIJIN La rândul său, primarul comunei Albeşti, Gheorghe Moldovan, a declarat că cei mici aşteaptă cu nerăbdare rechizitele din partea CJC an de an. „La noi la ţară e mai greu şi rechizitele sunt binevenite pentru că părinţii nu au posibilitatea să le ofere tot timpul ghiozdane şi rechizite noi de care au nevoie“, a declarat Moldovan. Instrumentarul şcolar a fost oferit de autoritatea judeţeană prin „Programul de susţinere a învăţământului preşcolar şi preuniversitar clasele I - VIII din mediul rural al judeţului Constanţa“, care se derulează pentru al şaselea an. În afară de copiii din comuna Albeşti, ieri, au mai primit rechizite şi cei din Băneasa, Oltina, Lipniţa, Ostrov, Saligny, Rasova, Aliman, Ion Corvin, 23 August, Pecineaga şi Limanu. În total, 6.270 de copii au beneficiat de rechite din partea CJC, iar astăzi, urmează să primească rechizite elevii şi preşcolarii din alte 14 localităţi din judeţul Constanţa.