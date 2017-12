Rechizitele CJC, distribuite elevilor constănţeni

Elevii şi preşcolarii din mediul rural constănţean primesc şi în această primăvară rechizite. Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a reluat, ieri, derularea „Programului de susţinere a învăţământului preşcolar şi preuniversitar clasele I - VIII din mediul rural al judeţului Constanţa“, prin acordarea de rechizite celor 34.000 de copii din şcolile din mediul rural constănţean. Este pentru a doua oară în acest an şcolar când CJC acordă, gratuit, rechizite şi ghiozdane pentru elevii din localităţile rurale. Programul a fost demarat în urmă cu doi ani, de către preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, şi îşi propune susţinerea şi dezvoltarea învăţământului din mediul rural, precum şi creşterea procentului de promovabilitate în rândul elevilor de la sate. Conform programului, fiecare copil primeşte un ghiozdan şi un set de rechizite. Primele localităţi unde CJC a distribuit aceste rechizite au fost: Ciocârlia, Deleni, Adamclisi, Dobromir, Cumpăna, Agigea, Tuzla, Costineşti, Topraisar, Mereni, Bărăganu şi Cobadin, unde aprox. opt mii de preşcolari şi elevi şi-au primit rechizitele. Printre copiii care au primit ieri rechizite s-au numărat şi cei aprox. 600 de elevi care învaţă la unităţile de învăţământ din Agigea. Aici, rechizitele au fost distribuite de consilierul judeţean Teodor Atanasie. El a declarat că, în ciuda faptului că este criză, iar ţara nu trece printr-o situaţie prea fericită, CJC va continua să aplice toate programele pe care şi le-a propus privind susţinerea învăţământului din mediul rural. „Pentru elevii din mediul rural, câte un set de rechizite de două ori pe an reprezintă de multe ori aproape tot ce are nevoie un elev pe parcursul unui an şcolar. CJC se implică pentru a le asigura copiilor toate condiţiile de studiu”, a spus Atanasie. La rândul său, primarul comunei, Cristian Cârjaliu, a mulţumit CJC pentru ajutorul acordat elevilor şi a adăugat că, mai ales în condiţiile în care mulţi dintre părinţi au rămas, în urma reducerilor salariale, fără mare parte dintre venituri sau chiar fără loc de muncă, ajutorul dat de CJC este din ce în ce mai apreciat. „CJC a mers întotdeauna pe programe sociale şi a sprijinit toate categoriile sociale. Rechizitele sunt binevenite. Caietele sunt parcă din ce în ce mai scumpe, iar fără ele copiii nu pot merge la şcoală“, a declarat Cârjaliu. Astăzi, ghiozdanele cu rechizite din partea CJC vor ajunge la copiii din: Băneasa, Oltina, Lipniţa, Ostrov, Saligny, Rasova, Aliman, Ion Corvin, 23 August, Pecineaga, Albeşti şi Limanu.