Rechizitele şcolare au ajuns la toţi elevii din judeţ

Punct final în acest an şcolar pentru programul „Rechizite şcolare”, derulat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) pentru elevii şi preşcolarii din mediul rural! Ultimele ghiozdane şi rechizite au fost primite de copiii din 21 de unităţi administrativ - teritoriale constănţene: Crucea, Horia, Hârşova, Ghindăreşti, Topalu, Cuza Vodă, Tortomanu, Siliştea, Seimeni, Cogealac, Fântânele, Lumina, N. Bălcescu, Amzacea, Comana, Negru Vodă, Chirnogeni, Cerchezu, Dumbrăveni, Independenţa, Peştera, dar şi din satele care aparţin de oraşe. Astfel, reprezentanţii CJC au distribuit ghiozdane şi rechizite pentru peste 8.000 de copii din clasele I - VIII, programul fiind iniţiat şi demarat în urmă cu doi ani de către preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Vicepreşedintele CJC Cristian Darie a declarat că programul este extrem de benefic pentru copiii din mediul rural. „Orice sprijin pentru copii e foarte important. Copiii au primit cu plăcere rechizitele şi aşteaptă să le primească în continuare. Am găsit o portiţă legislativă prin care să acordăm rechizite şi burse şi elevilor din satele care se află pe raza administrativ teritorială a oraşelor, care, până acum, nu puteau beneficia de aceste facilităţi”, a declarat Darie, care a adăugat că, în total, 34.000 de copii de grădiniţă şi elevi în clasele I - VIII din şcolile din mediul rural au primit rechizite şcolare. Pentru prima dată, vineri au primit rechizite şcolare şi elevii din localităţile Valea Dacilor şi Remus Opreanu, care până acum nu au putut fi incluse în program pentru că aparţineau de municipiul Medgidia. Elevii din aceste două localităţi vor primi de acum şi burse, dacă vor obţine rezultate bune la învăţătură. Darie a menţionat că a fost pentru a doua oară în acest an şcolar cînd CJC a pus în aplicare acest program, care are ca scop, printre altele, creşterea procentului de promovabilitate în rîndul copiilor din mediul rural. La rîndul său, primarul comunei Topalu, Gheorghe Murat, a declarat că proiectul iniţiat de preşedintele CJC îi motivează pe elevi să înveţe bine, ceea ce duce la creşterea competitivităţii şcolare. „Copiii au mai mult elan să înveţe de cînd primesc bursele şi rechizitele. Şi părinţii au reacţionat pozitiv la derularea acestui program al CJC, mai ales că mulţi dintre părinţi nu au banii necesari pentru a le asigura copiilor măcar strictul necesar pentru şcoală. Cert este că elevii vin cu drag la şcoală şi asta este mai mult decât suficient pentru noi”, a declarat Murat.