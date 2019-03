Reciclare! Taxa care aminteşte de anii comunismului, de actualitate

Vești proaste pentru români, care vor fi nevoiți să plătească bani în plus pentru garanția pe sticlă. Noua taxă, care va intra în vigoare din 31 martie, ar trebui să îi încurajeze pe români să recicleze. Pentre fiecare recipient vom plăti în plus 50 de bani, pe care îi vom recupera dacă îl ducem înapoi la magazin. Ţara noastră este codaşă la acest capitol şi riscăm amenzi de sute de mii de euro pe zi. Garanţia se va recupera de la acelaşi supermarket sau lanţ de magazine de unde au fost cumpărate sticlele, însă va fi nevoie de bonul fiscal. De exemplu, pentru o navetă de 20 de sticle de bere plăteam 50 de lei. Acum vom achita în plus o garanţie de 50 de bani pentru fiecare sticlă. Adică 60 lei. Dacă ducem cele 20 de sticle înapoi la acelaşi supermarket sau lanţ de magazine de unde le-am cumpărat, împreună cu bonul fiscal, vom putea recupera cei 10 lei. Nu vor putea fi reciclate borcanele şi nici sticlele de şampanie. Pe eticheta fiecărui produs va scrie clar dacă ambalajul este reutilizabil. Din depozitele magazinelor, sticlele vor ajunge înapoi la producător. Noi am luat în calcul încă de la început introducerea acestui sistem garanțial pentru toate ambalajele care pot fi returnate, nu neaparat reutilizabil. Aici includem și dozele de aluminiu și sticlele pet. Am dat totuși un răgaz industriei sa se organizeze - Cosmin Dorin Teodoru, directorul Direcţiei Deşeuri din Ministerul Mediului

Romania nu e pregătită din punctul de vedere al infrastructurii să recupereze aceste cantități - Cristian Lazăr, managerul unei firme de ambalaje

Rata de reciclare acum este de 5 la sută. Autorităţileau obligaţia ca până la finalul anului să recileze 45% din masa de materiale ce pot fi reutilizabile. Însă România, alături de 13 ţări din Uniunea Europeană, risca să nu îşi atingă ţinetele de recilare nici anul acesta, caz în care Comisia Europeana va aplica sanţiuni foarte dure.

Amenzile pot ajunge la câteva sute de mii de euro pe zi.