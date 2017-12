Reciclarea selectivă a deșeurilor, „drama“ comunelor

11:41:56 / 07 Octombrie 2017

Colectarea selectiva eficienta

Colectarea selectiva nu se realizeaza in conditii optime nici in marile orase, dar in satele si comunele din Romania, unde sunt putine spatii de depozitare si recipiente de colectare a resturilor din gospodarii. In comuna noastra, s-au amenajat mai multe zone de colectare a deseurilor si s-au asigurat pubele si containere de culori diferite de acest fel: http://www.cosuri-pubele.ro/pubele-reciclare-120l.html, de catre Primarie. Toata investitia a fost asigurata din fonduri europene.