Recidivistul care a bătut o salvamontistă, arestat pentru 30 de zile

17:19:56 / 08 Februarie 2016

Un om ratat....

Asta umflat cu steroizi are tupeu sa loveasca doar o fata fara aparare in rest este .....scursura societatii. Apropo, jandarmul care era la masa cu el, banuiesc sau poate gresesc dar sunt prieteni. Ce fel de om trebuie sa fii sa ai astfel de prieteni ? Interlop, ce cuvant e asta? Nu este nici interlop, nici smecher. Este pleava societatii romanesti. Romania nu are nevoie de bestii fara minte, astia sa stea izolati departe de civilizatie. Justitia isi va face datoria si va trimite idiotul in puscarie mult timp. In ziua de azi, nu trebuie sa se mai faca asa ceva,... Stau si ma gandesc ce ar pati extraterestrul asta daca ar fi posibila o confruntare legala intr-un ring de box dar fara manusi, cu un adevarat barbat.