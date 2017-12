Recital cu Armonia şi Estudiantina

08:25:45 / 16 Decembrie 2013

ARMONIA ESTUDIANTINA

Multumesc tuturor copiilor si invitatilor speciali pentru acest concert minunat si va promit ca vom construi impreuna proiectul ARMONIA PENTRU ROMANIA in 2014 cand imi doresc sa cantam de ziua nationala la ATENEU alaturi de maestrul GHEORGHE ZAMFIR. Multumesc in mod special domnului Primar GEORGE SCUPRA al orasului Ovidiu pentru implicarea totala si neconditionata in sustinerea tuturor activitatilor culturale pentru copiii orasului Ovidiu ! Multumesc doamnei profesor MARIA LUPU - coordonatorul orchestrei de viori ESTUDIANTINA din Tulcea pentru momentele magice oferite in spectacolul de la Muzeul de Arta ! Va doresc din suflet un Craciun Fericit tuturor si fie ca Dumnezeu sa ne ajute si la anul sa continuam aceasta frumoasa colaborare ! LA MULTI ANI, ARMONIA ESTUDIANTINA !