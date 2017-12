Recital de eseuri pentru RCJ Farul

Rugby Club Judeţean Farul a obţinut a doua victorie din acest campionat, 84-3 (43-0) cu CSU “Aurel Vlaicu“ Arad, într-un meci disputat sâmbătă pe stadionul “Mihai Naca“ din Constanţa. Lipsită de opt dintre titularii care au jucat în prima etapă, cu Dinamo, tânăra formaţie arădeană a fost pradă uşoară pentru Farul, care a făcut spectacol la prima partidă în faţa propriilor suporteri, reuşind câte 7 eseuri pe repriză! Eseurile au fost marcate de Mototolea (2), Apostol (2), Van Wyk (2), Zapan, Gheară, Carpo, Agiacai, Boar, Carpenter, Turashvili şi Zainea, 7 dintre ele fiind transformate de C. Nicolae (5) şi Lazăr (2). „A fost un meci bun pentru echipa noastră, însă Aradul nu a venit cu echipa completă, pentru că îşi menajează unii jucători pentru meciurile importante pentru ei. Am reuşit să marcăm multe eseuri şi sper că publicul nu a fost dezamăgit de joc”, a declarat Cristian Brănescu, antrenor principal la RCJ Farul. Au evoluat pentru constănţeni: Zapan, Turashvili, Boar - Agiacai, Cr. Munteanu - Carpo, Mitu, Vîlcu - Ivan, C. Nicolae - Van Wyk, Carpenter, Gheară, Apostol - Pîrvu (au mai jucat: Mototolea, Graur, Cornei, Zainea, Lazăr, Puişoru, Sasu).

Înaintea partidei, Daniel Carpo a primit trofeul cuvenit celui mai bun rugbyst constănţean al anului 2010. În etapa viitoare, a treia a Superligii, RCJ Farul va juca în deplasare cu Dinamo Bucureşti. Meciul va avea loc duminică, de la ora 13.00, şi va fi transmis în direct de GSP TV.

Rezultatele etapei a 2-a: RCJ Farul Constanţa - CSU Arad 84-3 (43-0), CSM Baia Mare - CSM Bucureşti 41-19 (26-9), Steaua Bucureşti - RCM Timişoara 29-28 (16-3), CSU Cluj - Dinamo Bucureşti 14-20 (7-14). Clasament: 1. Baia Mare 10p; 2. RCJ Farul 9p (98-16); 3. Steaua 9p (57-40); 4. Dinamo 8p; 5. Timişoara 2p; 6. Cluj 1p; 7. CSM 0p (31-69); 8. Arad 0p (3-112).