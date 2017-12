Recital de virtuozitate actoricească

Când un spectacol are în distribuţie două actriţe mari, cum sunt Ileana Ploscaru şi Diana Cheregi, succesul este garantat, cu atât mai mult cu cât piesa în care sunt protagoniste a fost scrisă special pentru ele. Din acest punct de vedere, reprezentaţia de duminică seară a piesei „Sora mea geamănă”, de Cristina Tamaş, în regia lui Adrian Tamaş, de pe scena Teatrului pentru Copii şi Tineret, nu a dezamăgit nicio clipă. Publicul, din rândul căruia au făcut parte actori, oameni de cultură, profesori universitari şi studenţi, a apreciat la superlativ complexele recitaluri actoriceşti ale celor două artiste şi calitatea emoţionantei scriituri.

Într-o vervă de zile mari, Ileana Ploscaru nu-şi trădează vârsta, afişând o vitalitate ieşită din comun, rare fiind momentele când actriţa nu îşi face apariţia pe scenă. Când duioasă, în rolul Gerundei, când aspră şi realistă, aşa cum o cere personalitatea Smarandei, Ileana Ploscaru a uimit şi a emoţionat, susţinându-şi fără cusur partitura actoricească. „În clipa în care autoarea mi-a spus că a scris piesa, am fost emoţionată. Mă bucur că am jucat-o şi pe scenă, deoarece am imprimat-o la radio, cu Tamara Buciuceanu, dar îmi lipsea energia pe care numai scena ţi-o dă”, a mărturisit, după spectacol, marea actriţă.

La rândul său, într-o formă de zile mari, Diana Cheregi a fost o prezenţă tonică, subliniind spre final, cu multă convingere şi duioşie, drama unei mame care are de ales între profesie şi viitorul copilului pus sub acuzaţia de furt. „Ne bucurăm că jucăm această piesă pe scenă, în cât mai multe locuri. Iubesc acest rol aşa cum îmi sunt dragi toate rolurile pe care le interpretez”, a subliniat Diana Cheregi.

Biroul notarial aflat în renovare este locul în care se intersectează destine, reprezentând, simbolic, un spaţiu al schimbării, aspect subliniat de viziunea inspirată a lui Adrian Tamaş şi de scenografia Lăcrămioarei Dumitraşcu. Transformat în „confesional”, biroul este locul unde poveştile de viaţă împrumută ceva din savoarea plăcintelor, pregătite de cele două gemene şi unde se perindă trei generaţii: doamna notar Nora (Diana Cheregi), cele două vecine, surorile gemene Smaranda şi Gerunda şi „in absentia”, cei doi copii care marchează existenţa a două mame. Gemenele reprezintă complexitatea fiinţei umane, conflictul dintre raţiune şi simţire: Smaranda este extrem de realistă, severă şi „activistă persuasivă”, iar Gerunda este o romantică incurabilă.

Spectacolul itinerant „Sora mea geamănă”, prezentat sub egida asociaţiei „La Cumpăna Artelor”, va fi prezentat, în curând, şi la Medgidia.