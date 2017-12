Reclamă că a fost lăsată fără dinţi!

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului (CJPC) Constanţa a primit, ieri, o reclamaţie mai puţin obişnuită. O femeie s-a plâns comisarilor că a rămas fără câţiva dinţi sănătoşi, fiind păcălită de un dentist că are o afecţiune care o va lăsa oricum fără dantură, deşi ea a acuzat doar o durere de măsea. Pacientei i-au fost extraşi dinţii cu „problemă” şi înlocuiţi cu alţii, care, potrivit femeii, nu se potrivesc la culoare cu ceilalţi. După ce a plătit suma de 20 milioane lei, fără să i se elibereze vreun bon fiscal, femeia s-a hotărât să consulte un alt doctor. A rămas surprinsă când a aflat, aşa cum se precizează în reclamaţie, de la un alt dentist, că, de fapt, nu are nicio problemă şi că dinţii îi sunt perfect sănătoşi. Dacă a fost sau nu gafă medicală sau doar disperare după bani, rămâne de văzut, urmând ca reprezentanţii CJPC să analizeze reclamaţia. „Noi am redirecţionat plângerea femeii către autorităţile abilitate, respectiv Colegiul Medicilor Dentişti şi Direcţia de Sănătate, ca să constate dacă medicul a profitat de ea sau ce s-a întâmplat de fapt”, a declarat comisarul şef al CJPC, Dionisie Culeţu. Oficialul a precizat că o reclamaţie a fost adresată şi comisarilor Gărzii Financiare, întrucât pacienta nu a primit în schimbul sumei de bani un bon fiscal, aşa cum prevede legea. Deocamdată, la adresa Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa nu a sosit nicio reclamaţie în acest sens, potrivit declaraţiilor directorului executiv al DSPJ, dr. Constantin Dina. „Noi nu ne putem sesiza din oficiu în acest caz, aşteptăm o reclamaţie”, a explicat dr. Dina.