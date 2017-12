Reclamă interzisă

O reclamă TV pentru parfumul Belle D\'Opium al casei de modă şi parfumuri Yves Saint Laurent (YSL) a fost interzisă în Marea Britanie, deoarece simula consumul de droguri. Advertising Standards Authority (ASA), autoritatea care reglementează conţinuturile publicitare din Marea Britanie, a interzis spotul TV al parfumului Belle D\'Opium, reprezentanţii instituţiei considerând că modelul din reclamă simulează consumul de droguri. Protagonista reclamei apare dansând în ritmurile unei tobe, înainte să cadă pe podea, într-o poziţie sexy. Sloganul reclamei este ”I am your addiction, I am Belle D\'Opium. The new fragrance by Yves Saint Laurant”. Confruntaţi cu asemenea probleme, reprezentanţii casei YSL au declarat că firma lor ia în serios responsabilitatea socială şi că au un cod etic foarte strict. Pe de altă parte, membrii ASA s-au declarat foarte îngrijoraţi de scena în care personajul din reclamă îşi plimbă un deget de-a lungul braţului, ca şi cum ar încerca injectarea unei substanţe. ”Am fost, de asemenea, îngrijoraţi de scena în care femeia era arătată într-o serie de secvenţe scurte şi rapide, înainte de încheierea spotului cu scena în care ea este întinsă pe jos, acţiuni despre care credem că ar putea fi interpretate ca efecte ale stupefiantelor”, au mai spus reprezentanţii ASA.