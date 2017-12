Reclamaţie, controale în spitale, anchetă pentru... o viroză respiratorie!

O reclamaţie a unui locuitor din Dumbrăveni (Ionuţ Anca), potrivit căreia un vaccin administrat de o persoană necalificată, mai exact o femeie de serviciu, ar fi dus la spital, de urgenţă, o copilă în clasa a X-a a Liceului Tehnologic din Independenţa, a pus pe jar autorităţile din Sănătatea locală, dar şi cadre didactice sau medici. Bărbatul reclamă faptul că „victima”, care este sora sa, ar fi avut o reacţie severă la vaccin, fata fiind răcită (afecţiunea respiratorie fiind o contraindicaţie în administrarea vaccinului). „Nimeni nu a întrebat-o nimic pe sora mea, dacă este bolnavă, dacă are ceva, dacă vrea să fie vaccinată. Femeia de serviciu a vaccinat-o, nu doar pe ea, ci pe mai mulţi copii”, susţine bărbatul. În replică, medicul de familie din Independenţa, Minodor Popescu, precizează că în cadrul Liceului tehnologic sunt vaccinaţi, potrivit programului naţional de vaccinare al Ministerului Sănătăţii, Diftero-tetanic (DT), toţi copiii din clasele a X-a. „Pe 16 octombrie, eu şi asistenta mea am mers şi am vaccinat copiii, potrivit programului naţional de vaccinare”, a declarat medicul de familie. Şi directorul unităţii de învăţământ, Monica Răguşilă, a declarat că vaccinarea se desfăşoară potrivit indicaţiilor Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, care este reprezentantul Ministerului Sănătăţii în teritoriu. În Independenţa s-a deplasat, pentru anchetă, şi o echipă a DSPJ, care a luat la întrebări aproape toate persoanele implicate în derularea campaniei de vaccinare, vaccinare extrem de importantă în prevenirea difteriei sau a tetanosului, de altfel inclusă în calendarul naţional de vaccinare. „Într-adevăr, pe 17 octombrie, la ora 0.29, s-a prezentat în Urgenţa Spitalului Judeţean Constanţa tânăra respectivă, diagnosticul fiind de viroză respiratorie şi posibilă reacţie postvaccinală (RAPI - n.r.). Medicii Spitalului Judeţean au trimis-o pe fată la Spitalul de Boli Infecţioase. Aici, însă, colegii lor au infirmat RAPI, şi au stabilit diagnosticul final de viroză respiratorie, veche de 2-3 zile”, a declarat directorul executiv al DSPJ, dr. Constantin Dina, citând date ce sunt evidenţiate în ancheta întreprinsă de colegii săi. Cât priveşte reclamaţia potrivit căreia vaccinarea s-a realizat de către o persoană neavizată, şi comisia de anchetă o desfiinţează. „Potrivit celor intervievaţi, vaccinarea s-a realizat de către personal calificat. Femeia de serviciu a participat doar la mobilizarea copiilor pentru vaccinare, în niciun caz pentru vaccinare”, spune directorul, potrivit anchetei realizată la faţa locului. Tot potrivit datelor culese din teritoriu, au fost vaccinaţi DT 14 elevi. Astăzi va fi intervievat şi profesorul care a asistat la vaccinarea clasei a X-a în care învaţă sora reclamantului. Dacă şi cadrul didactic va declara că vaccinarea s-a realizat de către medic sau asistenta medicală, ancheta va fi declarată închisă.