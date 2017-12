Reclamele TV la produse alimentare contribuie la răspîndirea obezităţii

Reclamele la produsele alimentare difuzate la televizor îi încurajează atît pe copii, cît şi pe adulţi, să consume zilnic mai multă mîncare, contribuind astfel la răspîndirea obezităţii, arată un studiu recent realizat de o revistă de sănătate americană. Aceeaşi concluzie o are şi o cercetare a Universităţii Yale, potrivit căreia copiii între 7 şi 11 ani care se uită la desene animate pe un post de televiziune ce difuzează reclame la produse alimentare mănîncă cu 45% mai multe gustări decît cei care se uită la aceleaşi programe, fără spoturi.

Efectul produs de reclame, care se traduce în poftă de mîncare, îi afectează pe oameni chiar şi după o jumătate de oră de stat în faţa televizorului, susţin speciaştii americani. Cel mai mult riscă să se îngraşe, firesc, cei care se uită toată ziua la televizor. Aceştia pot lua în greutate, în medie, 10 kilograme pe an, se mai arată în studiul celor de la Yale. Coordonatoarea acestei cercetări, Jennifer Harris, spune că reclamele la produse alimentare declanşează automat pofta de mîncare, astfel că spoturile contribuie în mod semnificativ la răspîndirea obezităţii. ”Eliminarea reclamelor la produsele alimentare nesănătoase, care se adresează copiilor, este mai mult decît o necesitate”, a subliniat Harris.

În România, companiile Coca-Cola, Star Foods, Nestle, Burger King, Ferrero, General Milks, Mars, Kraft şi Unilever au anunţat, în decembrie 2008, că nu vor mai face publicitate pentru copiii sub 12 ani la produsele alimentare nesănătoase, după ce au semnat ”Codul etic pentru publicitate adresată copiilor”. De asemenea, aceste companii nu vor mai face campanii de promovare a produselor de tip fast-food în şcolile primare. ”Acesta este un exemplu al modului în care industria poate sprijini promovarea unei diete echilibrate şi a unui stil de viaţă sănătos. Industria alimentară din România şi-a asumat rolul de coordonator la nivel european al luptei împotriva obezităţii”, spune reprezentantul World Federation of Advertisers (Federaţia Mondială a Publicitarilor), Will Gilroy. În acelaşi context, în Marea Britanie, numărul reclamelor TV la produsele alimentare de tip junk food (aşa-numita mîncare nesănătoasă) a scăzut cu 34% în 2008, ca urmare a reglementărilor ce au ca scop combaterea obezităţii, în special în rîndul copiilor.