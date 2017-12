Recolta agricolă a României, la jumătatea mediei din UE

Producţia de cereale a României a depăşit în această vară media ultimilor cinci ani, însă nu se ridică la nivelul UE. Potrivit Biroului de Statistică al UE, Eurostat, ţara noastră are o producţie de cereale de 2,8 tone la hectar, în timp ce randamentul mediu calculat la nivel comunitar este de 5,4 tone la hectar. În 2007, România s-a plasat pe ultima poziţie între cele 27 state membre, cu o producţie de cereale de 1,6 tone la hectar, din cauza secetei severe care a afectat majoritatea regiunilor agricole. Totuşi, clasamentul ultimilor cinci ani plasează România pe poziţia a 25-a, cu o producţie medie de 2,4 tone la hectar, surclasînd, la fel ca în cazul estimării pentru 2008, Portugalia şi Grecia. La nivelul UE, producţia medie va fi, în acest an, de 5,4 t/ha, faţă de 4,8 tone la hectar în 2007. Cele mai ridicate estimări pentru 2008 au fost calculate în Irlanda (9,2 t/ha), Belgia (8,6t/ha) şi Olanda (8,3 t/ha). Eurostat anticipează o producţie de grîu de 2,8 t/ha în România pentru acest an, faţă de 5,4 t/ha la nivelul UE şi peste media ultimilor cinci ani, de 2,4 t/ha. În cazul porumbului, Eurostat a calculat o producţie de 3,5 t/ha, puţin peste jumătate faţă de un randament comunitar de 6,9 t/ha şi peste media ultimilor cinci ani, de 3,3 t/ha. România ocupă una dintre ultimele poziţii în UE şi în cazul recoltei de floarea soarelui, cu o producţie estimată în 2008 la 1,2 t/ha. Condiţiile climatice favorabile şi extinderea suprafeţelor agricole ar putea oferi o recoltă apropiată de 301 milioane tone în acest an în UE, cu 43 milioane de tone peste nivelul din 2007, reprezentînd o creştere de 16% faţă de anul trecut.