Recoltă înjumătăţită şi preţuri mici

Un an agricol foarte greu... mai greu chiar şi decât 2011! Aşa se caracterizeată situaţia existentă la nivelul judeţului Constanţa. „Producţia este mică, preţurile au crescut până la 20-30 euro pe tonă, iar motorina s-a scumpit enorm. Dacă, în anii trecuţi, media recoltei era, în funcţie de zone, de până la 5,2 tone la hectar, anul acesta ne situăm la sub două tone pe hectar. La grâu avem o recoltă de 42.000 de hectare cu mai puţin de două tone producţie la hectar, la orzoaica de toamnă, 48.769 tone, adică până în două tone pe hectar. Aici, la orz şi orzoaică, am avut calamităţi şi mulţi fermieri au fost nevoiţi să întoarcă ce au semănat. O parte chiar au renunţat la recoltare sau au dat producţia ca furaj pentru animale”, a declarat directorul Direcţiei Agricole Constanţa, Paraschiva Bobe.

APA, SCUMPĂ CA AURUL Toate aceste lucruri se întâmplă din cauza secetei. Sistemul de irigaţii fiind ca şi inexistent, agricultura a rămas la mila naturii. „În ţări precum Portugalia, spre exemplu, apa din subteran este gratis, iar cea de suprafaţă este foarte ieftină. Agricultorii de acolo îşi permit până la zece udări, în timp ce noi.... mai deloc. Vorbeam, zilele trecute, cu fermieri din Poiana care spuneau că nu mai pot plăti apa pe care o folosesc”, a afirmat Paraschiva Bobe.

ŢEPUIŢI LA PREŢ În plus, fermierii mai au o problemă: s-au înşelat grav în ceea ce priveşte preţul cu care au făcut contractele cu distribuitorii. „Au vândut cu 170-180 euro tona de boabe, din care 10-11 euro i-a costat transportul pentru o tonă. La un drum de 60 kilometri, cu o încărcătură de 24 de tone, profitul net pe un singur transport este de 264 euro. Fermierii au făcut contracte la grâu înainte de a recolta, pe o greutate hectolitrică mică, de 73, adică pentru un grâu de o calitate inferioară. Dar, din punct de vedere calitativ, grâul este bun. Acum, preţul lui pe piaţă este de 240 euro pe tonă şi fermierii au pierdut mult la preţ. Nu există un sistem care să-i compenseze”, a mai afirmat directorul Direcţiei Agricole din Constanţa.