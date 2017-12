Recoltele de porumb din Europa de Est, compromise

PRODUCŢIE LA JUMĂTATE Temperaturile caniculare şi lipsa ploilor au afectat puternic recoltele de porumb din Europa de Est, reducând şi mai multe rezervele globale lovite deja de cea mai mare secetă din ultimii 50 de ani din SUA. Valurile de căldură şi lipsa umidităţii în România, Ungaria şi Bulgaria, ţări producătoare de porumb, reprezintă principalele motive pentru care UE şi-a redus perspectiva privind recoltele medii de porumb la 6,05 tone pe hectar. Estimările relevă o reducere de 40-50% faţă de anul trecut a recoltelor de porumb în principalele ţări producătoare din estul Europei, Polonia fiind singura excepţie.

Noile recolte vor fi suficiente pentru asigurarea nevoilor interne ale ţărilor din estul Europei, însă exporturile de acest produs, un ingredient vital în alimentaţia animalelor, vor fi cel mai probabil limitate. România, care a fost, în 2011, al doilea cel mai mare producător de porumb, după Franţa, înregistrează o scădere semnificativă a recoltei faţă de cele 11,5 milioane de tone de anul trecut, analiştii anticipând o reducere la jumătate a producţiei în 2012, la 2,5 tone pe hectar. Seceta din Ungaria, cea mai puternică din ultimii 20 de ani, a lovit puternic recoltele din această ţară, producţia de porumb urmând să fie cu 43-50% mai mică decât anul trecut. Autorităţile maghiare anticipează o recoltă de porumb de 4,4-4,5 milioane de tone, suficientă pentru a asigura nevoile interne ale ţării, însă Ministerul Agriculturii nu se aşteaptă la prea multe exporturi. În cazul unor exporturi substanţiale, Ungaria ar putea fi nevoită să apeleze la importuri din vestul Europei sau din Ucraina.

Ucraina, care şi-a extins în 2012 suprafaţa agricolă cultivată cu porumb cu 28%, la 4,5 milioane de hectare, ar urma să aibă o recoltă de 21 de milioane de tone de porumb în acest an, din cauza temperaturilor din vară, comparativ cu recordul de 22,7 milioane de tone în 2011. Ucraina a exportat o cantitate record de 14 milioane de tone de porumb în sezonul 2011-2012 (octombrie - septembrie) însă ar urma să-şi reducă exporturile la circa 12,6 milioane de tone în 2012-2013. În Bulgaria, canicula şi seceta au redus producţia de porumb la jumătate, de la 2,2 milioane de tone în 2011 la circa 1,2 milioane în acest an. Recolta va fi mai mult decât suficientă pentru a asigura nevoile interne, estimate la 800.000 de tone, însă exporturile vor fi probabil sub cantitatea obişnuită de 1-1,2 milioane de tone. Polonia este singura ţară din estul Europei care a avut o recoltă mai bună de porumb în acest an. Producţia de porumb a crescut cu 62% în contextul în care agricultorii au fost nevoiţi să semene din nou în primăvară, iar vremea a fost de atunci favorabilă. Polonia ar urma să aibă o recoltă de 3,5 milioane de tone de porumb în această toamnă, comparativ cu cele 2,4 milioane de anul trecut, au precizat oficiali din domeniu.

ALTERNATIVE PE VREME DE CRIZĂ Fermierii din SUA, confruntaţi cu preţuri record la porumb, hrănesc vacile cu ciocolată, bomboane gumate, bezele, topping pentru îngheţată şi praf pentru prepararea ciocolatei fierbinţi, afirmă crescători de animale, nutriţionişti pentru bovine şi traderi de materii prime. ”Este o practică folosită de decenii şi este o modalitate bună pentru producători să-şi reducă costurile cu furajele şi să livreze produse mai ieftine pentru consumatori”, a afirmat Ki Fanning, nutriţionist pentru animale la Great Plains Livestock Consulting din SUA. Hrănirea vacilor cu dulciuri a devenit o practică tot mai populară, concomitent cu majorarea preţului la porumb, dublu în prezent faţă de 2009. Avansul cotaţiei porumbului a fost alimentat de cererea de etanol, combustibil subvenţionat în SUA, dar şi de seceta puternică din vară. Situaţia a determinat fermierii să intre pe piaţa dubioasă a produselor care nu pot fi consumate de populaţie dar pot fi transformate în hrană pentru animale. În timp ce porumbul se vinde la circa 315 dolari pe tonă, o cantitate similară de topping pentru îngheţată poate fi cumpărată şi la 160 de dolari.

Mike Yoder, un fermier din Middlebury, statul Indiana, îşi hrăneşte cele 400 de vaci cu bomboane sparte, praf pentru ciocolată fierbinte, fursecuri rupte, cereale pentru micul dejun, coacăze uscate, coji de portocale şi topping pentru îngheţată, amestecate în furaje radiţionale, precum fânul. Fermierul verifică săptămânal meniul cu un nutriţionist pentru animale, care i-a recomandat să limiteze la 3% cantitatea de dulciuri din dieta vacilor. Zahărul din topping-ul pentru îngheţată pare să crească producţia de lapte. Zahărul ajută, de asemenea, la îngrăşarea bovinelor, afirmă nutriţionistul Chuck Hurst, de la compania Nutritech din Carmen, statul Idaho. Nu există efecte adverse asupra animalelor sau oamenilor care consumă carnea ori laptele, iar zahărul din dulciuri asigură aceeaşi energie ca porumbul.

Fermierii îşi hrănesc vacile cu multe alte produse secundare, care nu pot fi utilizate pentru consumul oamenilor. Crescătorii de bovine cumpără furaje de la brokeri, care oferă o gamă largă de produse secundare, între care suc de cireşe, hrană pentru peşti, unt de arahide, umplutură din fructe sau cereale rămase din procesul de producţie al distileriilor. Cererea ridicată conduce, însă, la creşterea preţurilor dulciurilor folosite de fermieri la prepararea furajelor. Astfel, preţul topping-ului pentru îngheţată a urcat de la circa 160 de dolari pe tonă până la aproximativ 240 de dolari pe tonă.