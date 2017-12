Recomandări PDL şi PSD pentru judecători CC, la Comisia juridică

Propunerile venite din partea PDL şi PSD pentru cele două funcţii de judecător la Curtea Constituţională a României (CCR) care vor rămâne libere în scurt timp au fost trimise la Comisia juridică a Camerei Deputaţior. PDL l-a nominalizat pe Ştefan Mircea Minea pentru funcţia de judecător la Curtea Constituţională iar PSD l-a recomandat pe Valer Dorneanu pentru un astfel de post. Potrivit procedurilor regulamentare, Comisia juridică va elabora un raport, care va fi înaintat plenului acestui for legislativ. Mandatele a trei judecători ai CCR expiră în acest an, doi dintre aceştia fiind desemnaţi de Parlament, iar celălalt fiind desemnat de şeful statului. Preşedintele Curţii, Ioan Vida, are 63 de ani şi a fost numit în 2001 de Camera Deputaţilor, pentru un mandat de nouă ani, fiind propus de PD şi susţinut la acel moment şi de PDSR (actual PSD), PNL şi UDMR. Şi mandatul judecătorului la CCR Nicolae Cochinescu expiră în acest an. El are vârsta de 69 de ani şi a fost numit în funcţie de Senat în 2001, la propunerea PDSR, pentru un mandat de 9 ani. Al treilea mandat care expiră tot în acest an este al lui Petre Lăzăroiu, care are 56 de ani. Lăzăroiu a fost numit judecător al CCR de către Traian Băsescu în 2008, pentru un mandat care expiră în 2010, întrucât el a preluat funcţia în urma decesului lui Petre Ninosu. (M.D.)